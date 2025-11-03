Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Доля использования Linux в Steam достигл...
реклама
Новости Software

Доля использования Linux в Steam достигла исторического максимума

Доля операционной системы Linux среди пользователей сервиса Steam впервые превысила 3 %, составив 3,05 %. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса Steam за октябрь. По сравнению с октябрём 2024 года, когда показатель составлял 2,00 %, рост составил более одного процентного пункта. При этом общая пользовательская база Steam продолжает расти.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Эксперты связывают этот рост с продолжающимся успехом портативной игровой консоли от компании Valve, а также стабильной совместимости Windows-игр на Linux через Steam Play (Proton). Ранее отметка в 3 % приближалась лишь однажды — около десяти лет назад, вскоре после запуска поддержки Linux на Steam, однако тогда общая аудитория платформы была значительно меньше, отмечает издание Phoronix.

При этом, согласно опубликованным данным, доля Windows в Steam в октябре 2025 года снизилась до 94,84 %, впервые за долгое время опустившись ниже 95 %, а macOS составила 2,11 %. Среди пользователей Linux доля операционной системы SteamOS, в первую очередь используемой на устройствах Steam Deck, составила около 27 %.

Что касается процессоров, то в сегменте Linux в октябре доля Intel увеличилась на 1 п.п. и достигла 32,89 %, в то время как AMD сохранила доминирующее положение с 67,10 %. Для сравнения, среди пользователей Windows в тот же период Intel занимала 57,8 %, а AMD — 42%.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
9 из 10 игр для Windows теперь запускаются на Linux
Приложения для Linux заработали на Google Pixel 10 лучше, чем на других смартфонах
В Linux появилось упоминание загадочного x86-процессора от неизвестного ранее производителя
Хоррор-экшен Condemned: Criminal Origins от разработчиков F.E.A.R. сняли с продажи в Steam и Xbox Store
МОК отменил Олимпийские киберспортивные игры в Саудовской Аравии, но пообещал разработать «новый подход»
Первое дополнение к Frostpunk 2 не заставит себя долго ждать — трейлер и дата выхода Fractured Utopias
Теги: steam, игры, linux, статистика
steam, игры, linux, статистика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.