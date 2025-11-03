Доля использования Linux в Steam достигла исторического максимума

Доля операционной системы Linux среди пользователей сервиса Steam впервые превысила 3 %, составив 3,05 %. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса Steam за октябрь. По сравнению с октябрём 2024 года, когда показатель составлял 2,00 %, рост составил более одного процентного пункта. При этом общая пользовательская база Steam продолжает расти.

Эксперты связывают этот рост с продолжающимся успехом портативной игровой консоли от компании Valve, а также стабильной совместимости Windows-игр на Linux через Steam Play (Proton). Ранее отметка в 3 % приближалась лишь однажды — около десяти лет назад, вскоре после запуска поддержки Linux на Steam, однако тогда общая аудитория платформы была значительно меньше, отмечает издание Phoronix.

При этом, согласно опубликованным данным, доля Windows в Steam в октябре 2025 года снизилась до 94,84 %, впервые за долгое время опустившись ниже 95 %, а macOS составила 2,11 %. Среди пользователей Linux доля операционной системы SteamOS, в первую очередь используемой на устройствах Steam Deck, составила около 27 %.

Что касается процессоров, то в сегменте Linux в октябре доля Intel увеличилась на 1 п.п. и достигла 32,89 %, в то время как AMD сохранила доминирующее положение с 67,10 %. Для сравнения, среди пользователей Windows в тот же период Intel занимала 57,8 %, а AMD — 42%.