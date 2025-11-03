Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Маск и Альтман опять повздорили — на это...
реклама
Новости Hardware

Маск и Альтман опять повздорили — на этот раз из-за отменённого заказа на Tesla Roadster

Илон Маск (Elon Musk) и глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вновь обменялись резкими высказываниями на фоне давнего конфликта вокруг трансформации некоммерческой организации OpenAI в коммерческую структуру. Поводом для нового столкновения стало сообщение Альтмана о неудачной попытке вернуть депозит за оформленный в 2018 году предварительный заказ на электромобиль Tesla Roadster. В ответ Маск обвинил бывшего партнёра в том, что тот «украл некоммерческую организацию», намекая на изменение миссии OpenAI после её реструктуризации.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, как все начиналось. OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческий фонд с целью развития ИИ в интересах всего человечества с миссией бескорыстного развития AGI («сильный» искусственный интеллект). Маск был одним из соучредителей, но покинул организацию в 2018 году, сославшись на возможный конфликт интересов и недовольство коммерциализацией проекта. Позднее OpenAI создала коммерческую дочернюю структуру OpenAI PBC, которой управляет некоммерческая организация OpenAI Foundation. В прошлом году Маск подал иск против OpenAI и её руководства, утверждая, что они отошли от изначальной миссии, однако позже отказался от иска.

На сегодняшний день ИИ-подразделение Маска — компания xAI, разработавшая чат-бот Grok, активно, а лучше сказать ожесточённо, конкурирует с OpenAI. Маск строит крупные дата-центры, закупает графические процессоры и планирует выпуск собственных чипов. Но в то время как xAI изначально создавалась как коммерческий проект, OpenAI придерживается гибридной модели: её некоммерческое крыло формально контролирует коммерческое, но зависит от его финансирования.

Хотя последнее высказывание со стороны Маска в адрес коммерциализации OpenAI содержит определённую иронию, учитывая его собственные коммерческие амбиции, он настаивает на принципиальной разнице в намерениях компаний. Альтман не стал отвечать Маску, который завершил дискуссию в X смеющимся эмодзи, что было воспринято как демонстрация определённой победы над коллегой по цеху.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск анонсировал выпуск мессенджера X Chat с P2P-шифрованием
Политическая активность Илона Маска стоила Tesla продаж более 1 млн электромобилей только в США
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману
Бигтехи направят на ИИ-инфраструктуру $400 млрд только в текущем году, и им этого мало
Посиделки руководителей Nvidia, Samsung и Hyundai дали надежду на сближение компаний
Акции крупнейших производителей жёстких дисков в этом году подорожали на величину до трёх раз на фоне бума ИИ
Теги: илон маск, сэм альтман, openai, xai, ии
илон маск, сэм альтман, openai, xai, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.