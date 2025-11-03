Маск и Альтман опять повздорили — на этот раз из-за отменённого заказа на Tesla Roadster

Илон Маск (Elon Musk) и глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вновь обменялись резкими высказываниями на фоне давнего конфликта вокруг трансформации некоммерческой организации OpenAI в коммерческую структуру. Поводом для нового столкновения стало сообщение Альтмана о неудачной попытке вернуть депозит за оформленный в 2018 году предварительный заказ на электромобиль Tesla Roadster. В ответ Маск обвинил бывшего партнёра в том, что тот «украл некоммерческую организацию», намекая на изменение миссии OpenAI после её реструктуризации.

Напомним, как все начиналось. OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческий фонд с целью развития ИИ в интересах всего человечества с миссией бескорыстного развития AGI («сильный» искусственный интеллект). Маск был одним из соучредителей, но покинул организацию в 2018 году, сославшись на возможный конфликт интересов и недовольство коммерциализацией проекта. Позднее OpenAI создала коммерческую дочернюю структуру OpenAI PBC, которой управляет некоммерческая организация OpenAI Foundation. В прошлом году Маск подал иск против OpenAI и её руководства, утверждая, что они отошли от изначальной миссии, однако позже отказался от иска.

На сегодняшний день ИИ-подразделение Маска — компания xAI, разработавшая чат-бот Grok, активно, а лучше сказать ожесточённо, конкурирует с OpenAI. Маск строит крупные дата-центры, закупает графические процессоры и планирует выпуск собственных чипов. Но в то время как xAI изначально создавалась как коммерческий проект, OpenAI придерживается гибридной модели: её некоммерческое крыло формально контролирует коммерческое, но зависит от его финансирования.

Хотя последнее высказывание со стороны Маска в адрес коммерциализации OpenAI содержит определённую иронию, учитывая его собственные коммерческие амбиции, он настаивает на принципиальной разнице в намерениях компаний. Альтман не стал отвечать Маску, который завершил дискуссию в X смеющимся эмодзи, что было воспринято как демонстрация определённой победы над коллегой по цеху.