Сегодня 01 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Илон Маск пообещал продемонстрировать Te...
реклама
Новости Hardware

Илон Маск пообещал продемонстрировать Tesla Roadster до конца этого года: «сумасшедшая технология»

Сама по себе модель Roadster имеет символическое значение для Tesla, поскольку с этого электромобиля начиналась история компании. Илон Маск (Elon Musk) обещает представить второе поколение Roadster с 2017 года, но теперь он готов продемонстрировать до конца текущего года не простой вариант электромобиля, а летающий.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Поскольку само существование OpenAI остаётся для Маска раздражителем, недавнее заявление главы стартапа Сэма Альтмана (Sam Altman) о попытке отменить заказ на свой экземпляр электрического спорткара Tesla Roadster сразу удостоилось комментариев главы Tesla. Первое поколение машины вышло на рынок в 2008 году, а в 2017 году Маск представил второе поколение Roadster, компания начала принимать заказы на его поставку в будущем, которое постоянно отодвигалось.

В ходе своего недавнего интервью Илон Маск подчеркнул, что Tesla намеревается продемонстрировать новый вариант Roadster инвесторам и поклонникам продукции компании до конца текущего года, если всё пойдёт по плану. Делиться подробностями о новинке Маск отказался, но дал понять, что анонс нового Roadster станет «самым запоминающимся».

В свою очередь, Сэм Альтман своё решение отменить резерв на Roadster второго поколения, который был оформлен им в 2018 году, объяснил длительным ожиданием: «Я был очень взволнован этой машиной, и я понимаю, что существуют задержки, но 7,5 лет показались слишком долгим периодом для ожидания». Roadster второго поколения должен был встать на конвейер в 2020 году, но с тех пор постоянно задерживался. К настоящему моменту на рынке достаточно электрических спорткаров, способных разгоняться до 100 км/ч за две секунды, чем и должен был козырять этот электромобиль Tesla, поэтому компания рискует растерять все маркетинговые преимущества.

В ходе недавнего интервью Илон Маск упомянул про обсуждаемую ранее способность Tesla Roadster летать, но сделал это в довольно размытых формулировках. Он лишь добавил, что «в этой машине будет сумасшедшая технология, сумасшедшая-сумасшедшая». В каком-то смысле, он добавил, новый Roadster даже нельзя будет назвать машиной в полной мере. Она будет «более сумасшедшей, чем всё, когда-либо имевшееся у Джеймса Бонда вместе взятое», как образно пояснил Илон Маск. Ранее он сообщал, что разработанные SpaceX реактивные сопла позволят новому Roadster не только заходить в повороты на высоких скоростях, но и на время отрываться от земли. Машина должна в буквальном смысле парить над ней. Возможно, глава Tesla как раз имел в виду именно эту техническую особенность, говоря о «сумасшедшей технологии».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава совета директоров Tesla: для Маска важнее власть над компанией, чем $1 трлн компенсации
Tesla напомнила, что разрабатывает «последнюю лучшую машину для водителей» — обновлённый Roadster
Обновлённый спорткар Tesla Roadster начнут массово выпускать с пятилетним опозданием — в 2025 году
Первое в мире грузовое судно, облепленное солнечными панелями, готово выйти в море
За час в любую точку Земли: крупнейшее турагентство Японии пообещало запустить суборбитальные перелёты
Роботакси Tesla продолжают устраивать ДТП даже с человеческой подстраховкой
Теги: tesla, tesla roadster, илон маск, электромобиль, спорткар
tesla, tesla roadster, илон маск, электромобиль, спорткар
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.