Илон Маск пообещал продемонстрировать Tesla Roadster до конца этого года: «сумасшедшая технология»

Сама по себе модель Roadster имеет символическое значение для Tesla, поскольку с этого электромобиля начиналась история компании. Илон Маск (Elon Musk) обещает представить второе поколение Roadster с 2017 года, но теперь он готов продемонстрировать до конца текущего года не простой вариант электромобиля, а летающий.

Поскольку само существование OpenAI остаётся для Маска раздражителем, недавнее заявление главы стартапа Сэма Альтмана (Sam Altman) о попытке отменить заказ на свой экземпляр электрического спорткара Tesla Roadster сразу удостоилось комментариев главы Tesla. Первое поколение машины вышло на рынок в 2008 году, а в 2017 году Маск представил второе поколение Roadster, компания начала принимать заказы на его поставку в будущем, которое постоянно отодвигалось.

В ходе своего недавнего интервью Илон Маск подчеркнул, что Tesla намеревается продемонстрировать новый вариант Roadster инвесторам и поклонникам продукции компании до конца текущего года, если всё пойдёт по плану. Делиться подробностями о новинке Маск отказался, но дал понять, что анонс нового Roadster станет «самым запоминающимся».

В свою очередь, Сэм Альтман своё решение отменить резерв на Roadster второго поколения, который был оформлен им в 2018 году, объяснил длительным ожиданием: «Я был очень взволнован этой машиной, и я понимаю, что существуют задержки, но 7,5 лет показались слишком долгим периодом для ожидания». Roadster второго поколения должен был встать на конвейер в 2020 году, но с тех пор постоянно задерживался. К настоящему моменту на рынке достаточно электрических спорткаров, способных разгоняться до 100 км/ч за две секунды, чем и должен был козырять этот электромобиль Tesla, поэтому компания рискует растерять все маркетинговые преимущества.

В ходе недавнего интервью Илон Маск упомянул про обсуждаемую ранее способность Tesla Roadster летать, но сделал это в довольно размытых формулировках. Он лишь добавил, что «в этой машине будет сумасшедшая технология, сумасшедшая-сумасшедшая». В каком-то смысле, он добавил, новый Roadster даже нельзя будет назвать машиной в полной мере. Она будет «более сумасшедшей, чем всё, когда-либо имевшееся у Джеймса Бонда вместе взятое», как образно пояснил Илон Маск. Ранее он сообщал, что разработанные SpaceX реактивные сопла позволят новому Roadster не только заходить в повороты на высоких скоростях, но и на время отрываться от земли. Машина должна в буквальном смысле парить над ней. Возможно, глава Tesla как раз имел в виду именно эту техническую особенность, говоря о «сумасшедшей технологии».