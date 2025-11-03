Шесть основателей IT-компаний на фоне бума ИИ способны похвастать благосостоянием более $200 млрд каждый

Ещё недавно, как отмечает The Economic Times, наличие $100 млрд на счетах и в активах позволяло получить доступ в клуб мировой элиты, но на фоне бума ИИ ряд представителей отрасли перешагнул планку в $200 млрд. Шестеро основателей крупнейших компаний сегмента теперь располагают личным благосостоянием, превышающим этот рубеж в каждом из случаев.

Речь идёт об Илоне Маске (Elon Musk). Ларри Эллисоне (Larry Ellison), Марке Цукерберге (Mark Zuckerberg), Джеффе Безосе (Jeff Bezos), Ларри Пейдже (Larry Page) и Сергее Брине (Sergey Brin). Двое последних являются основателями Google, Эллисон стоял у истоков Oracle, Безос основал Amazon, Цукерберг возглавляет основанную им Meta✴ Platforms (ранее Facebook✴), а Илон Маск к сфере ИИ пока имеет довольно опосредованное отношение, являясь основателем стартапа xAI, тогда как основную часть его благосостояния в действительности обеспечивают акции компании Tesla, которую он хоть и давно возглавляет, в реальности не основывал. Это не помешало Маску, кстати, через суд добиться права называть себя сооснователем Tesla.

Если же вернуться к $200 млрд, которые условно принадлежат каждому из перечисленных выше бизнесменов, то подобная сумма превышает текущую капитализацию многих других компаний типа PepsiCo, Uber, Walt Disney и Intel. Долгое время единственным соперником этой группы миллиардеров из-за пределов технологической сферы оставался генеральный директор LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault), чей холдинг отвечает за выпуск модных аксессуаров и предметов роскоши. Сейчас он располагает $194 млрд и с некоторой вероятностью может перешагнуть заветный рубеж в $200 млрд.

К слову, прочие представители IT-отрасли не так далеки от этого уровня. Например, Стив Балмер (Steve Ballmer), стоявший у истоков Microsoft, располагает $181 млрд, а основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) со своими $176 млрд несётся к заветному рубежу с невероятно высокой скоростью. Напомним, недавно именно Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией $5 трлн. С начала года акции компании выросли в цене на 51 %. За это время благосостояние Хуанга выросло на $62 млрд.

Илон Маск продолжает оставаться богатейшим человеком планеты с благосостоянием $457 млрд, а бум ИИ неплохо обогатил основателя Oracle Ларри Эллисона, который теперь может похвастать $317 млрд. Только в этом году он стал богаче на $124 млрд, а всего «великолепная шестёрка» по итогам текущего года нарастила свои активы на $330 млрд. В начале года личным благосостоянием более чем в $200 млрд могли похвастать только Маск, Безос и Цукерберг. Капитализация Oracle с начала года увеличилась на 54 %, а её основатель Ларри Эллисон владеет примерно 40 % акций этой компании, поэтому такая динамика явно сказывается на величине его личного благосостояния. Акции Alphabet прибавили в цене 49 %, а в руках сооснователей Пейджа и Брина сосредоточено по 6 % этих ценных бумаг. Пока бум ИИ продолжает расширять круг лиц, обладающих личным благосостоянием более $200 млрд.