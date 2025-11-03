Сегодня 03 ноября 2025
Анджей Сапковский не помогает CD Projekt Red с The Witcher 4, но сделкой с «видеоигровыми людьми» очень доволен

Польский писатель Анджей Сапковский (Andrzej Sapkowski) в интервью GamesRadar прокомментировал отношения, сложившиеся у него с разработчиками ролевого экшена в открытом мире The Witcher 4 из студии CD Projekt Red.

Источник изображения: Steam (Arcticø)

По словам Сапковского, к настоящему моменту сотрудники CD Projekt Red практически перестали консультироваться с ним по поводу различных нюансов мира «Ведьмака», хотя в прошлом регулярно обращались к автору.

Сапковский вспоминает, что при работе над прошлыми играми специалисты CD Projekt Red спрашивали у него совета и интересовались подробностями антуража «Ведьмака», тогда как теперь такое происходит «крайне редко».

Источник изображения: CD Projekt Red

Вероятно, за время работы над серией в CD Projekt Red «осмелели» — в играх The Witcher появился ряд элементов, которых не было в книжной саге Сапковского. Например, многочисленных ведьмачьих школ.

Хотя напрямую на наполнение The Witcher 4 писатель не повлиял, но в сентябре CDPR подтвердила, что идеи из выпущенного Сапковским недавно романа «Перекрёсток воронов» (входит в цикл «Ведьмак») найдут отражение в игре.

Источник изображения: Redanian Intelligence

В то же время достигнутым с CD Projekt Red соглашением писатель доволен: «Контракт между мной и видеоигровыми людьми в настоящее время отличный. Надеюсь, так в будущем и останется».

Впрочем, так было не всегда. Выдавая CDPR лицензию на «Ведьмака», Сапковский отказался от процента с продаж, но в 2018 году через суд потребовал возмещения роялти в размере 60 млн злотых ($16 млн). К концу 2019-го конфликт уладили.

Теги: the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен, andrzej sapkowski
