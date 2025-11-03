Роглайк-экшен Hades 2 получил расширенную истинную концовку, о которой так просили игроки

Мифологический роглайк-экшен Hades 2 от Supergiant Games получил первый после выхода из раннего доступа патч, который заметно расширил истинную концовку и добавил множество мелких улучшений. Напомним, геймеры ранее раскритиковали представленный в версии 1.0 финал за слишком быстрое развитие событий и «рваный» нарратив.

Дебютный патч для полной версии Hades 2 дополнил роглайк-экшен несколькими событиями с ключевыми персонажами, которые лучше подводят историю к финалу. Подавляющее большинство изменений коснулись маршрута «Подземный мир»: путь «Поверхность» практически не изменился, эпилог тоже остался нетронутым.

Апдейт добавил возможность вернуться к уже пройденным сюжетным событиям с помощью уникального заклинания, чтобы оценить изменения, а также ускорил прохождение некоторых историй и исправил поведение отдельных врагов. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице с описанием патча в Steam.

Hades 2 покинула ранний доступ 25 сентября 2025 года. Игру можно купить на PC (Steam, EGS), Nintendo Switch и Switch 2.