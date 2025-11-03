«Словно вернулся в прошлое»: фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind впечатлил атмосферный тизер Skywind

Команда энтузиастов TESRenewal представила новый тизер фэнтезийной ролевой игры Skywind — неофициального ремейка оригинальной The Elder Scrolls III: Morrowind на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

Новый тизер Skywind приурочен к недавнему Хэллоуину, длится без малого четыре минуты, называется «Призраки, дьяволы и демоны» (Ghosts, Devils, & Demons) и демонстрирует жутковатую сторону Вварденфелла.

Ролик включает мрачные локации, скелетов, даэдра и слуг даэдрических принцев. «Надеемся, вам понравится этот атмосферный взгляд на кошмары, которые преследуют Вварденфелл», — поделились в TESRenewal.

В TESRenewal отметили, что ролик озвучивали участники коллектива и нанятые актёры для усиления атмосферы — в самой игре этих фраз не будет, в отличие от показанных существ, моделей и погодных условий.

Пользователи в комментариях остались впечатлены новой демонстрацией Skywind, в частности оценив качество дубляжа. «Парень, озвучивший хриплого данмера, — феноменален. Словно вернулся в прошлое», — отчитался BenD0v3r32.

Вдобавок к переработанной графике Skywind предложит дубляж всех персонажей (в Morrowind львиная доля текста озвучена не была) и перезаписанный саундтрек, чего, например, не включала недавняя The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Skywind в разработке с 2011 года, хотя текущую версию (полноценный ремейк) начали создавать спустя пять лет. В прошлом мае TESRenewal отмечала, что финал «уже показался на горизонте».