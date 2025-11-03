Сегодня 03 ноября 2025
Apple Intelligence наконец получит «крупное обновление» с выходом iOS 27, но это не точно

Стабильная версия iOS 26 была выпущена для всех пользователей этой осенью, но разработка следующей основной версии ОС уже идёт полным ходом. Согласно новому отчёту Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, в iOS 27 ожидаются «крупные обновления» для Apple Intelligence.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

«Что касается программного обеспечения, то на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне будут представлены iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и другие операционные системы. Они будут сопровождаться крупными обновлениями Apple Intelligence и более широкой стратегией в области ИИ», — пишет Гурман.

Хотя подробностей пока немного, Гурман делает акцент именно на «крупных обновлениях». В iOS 26 появилось более 20 новых функций Apple Intelligence, но этот релиз в целом не считается значимым с точки зрения ИИ, отмечает 9to5Mac.

Пожалуй, одним из самых ожидаемых обновлений в экосистеме ИИ Apple является улучшенная версия голосового помощника Siri. Аналитики предполагают, что эти изменения появятся уже в версии iOS 26.4, однако даже инженеры Apple пока не подтверждают такие прогнозы. iOS 27 ожидается осенью, а пользователи бета-версии, вероятно, смогут опробовать её уже летом.

Гурман прогнозирует не только обновления для Apple Intelligence, но и переход Apple к «более широкой стратегии в области ИИ». Что именно это значит — он не уточняет. Однако вряд ли компания откажется от своего текущего, ориентированного на конфиденциальность подхода, при котором приоритет отдаётся локальным интеллектуальным функциям, отмечает 9to5Mac.

Источники:

Теги: ios 26.4, операционная система, apple, apple intelligence
