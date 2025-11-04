Microsoft вложит в ОАЭ около $15,2 млрд за четыре года, направив средства на развитие ИИ

Едва вернувшись в Белый дом в качестве президента США, Дональд Трамп (Donald Trump) в этом году начал «торговать» новым американским преимуществом в виде ускорителей вычислений на международном рынке, и корпорация Microsoft только сейчас смогла заключить соглашение с ОАЭ на развитие локальной инфраструктуры ИИ на общую сумму $15,2 млрд, которая будет распределена на четыре года.

Подобный срок вполне предсказуем, поскольку определяется продолжительностью пребывания действующего президента США на своём посту. Microsoft одновременно получила право поставлять в ОАЭ передовые ускорители вычислений Nvidia, как отмечает TechCrunch, и в условиях экспортных ограничений это тоже своего рода достижение. Такие условия превращают ОАЭ в проводника политики США в регионе, учитывая растущее влияние искусственного интеллекта на геополитические процессы.

Ещё в мае этого года Дональд Трамп заключил с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном соглашение о строительстве центров обработки данных в Абу-Даби. К реализации проекта его участники приступить не могли из-за длительной процедуры согласования поставок передовых компонентов американского происхождения в эту ближневосточную страну. В сентябре Microsoft стала первым обладателем экспортной лицензии, позволяющей начать эти поставки в ОАЭ.

Как подчеркнули представители Microsoft, была проделана большая работа по обеспечению требований экспортного контроля США, но в итоге корпорация получила возможность направить в ОАЭ ускорители Nvidia, по своей производительности эквивалентные 21 500 экземплярам A100, хотя в действительности в партию попали и более современные H100 и H200. Как и планировалось по итогам майских договорённостей, использовать локальные вычислительные мощности в ОАЭ будут американские компании: Microsoft, OpenAI и Anthropic.

Общая сумма в $15,2 млрд включает те средства, которые Microsoft уже потратила на развитие вычислительной инфраструктуры в ОАЭ, начиная с 2023 года. До конца текущего года за указанный период будет в общей сложности потрачено $7,3 млрд, включая вложенные в капитал арабской G42 полтора миллиарда долларов США, а также более $4,6 млрд на строительство центров обработки данных.

Следующий этап инвестиций подразумевает расходы со стороны Microsoft в размере $7,9 млрд с начала следующего года до конца 2029 года, из них $5,5 млрд будут направлены на капитальные затраты по строительству и расширению локальных центров обработки данных в ОАЭ. Подробнее об этих планах Microsoft собирается поведать на текущей неделе в ходе мероприятия в Абу-Даби. Американская корпорация будет часть своих инвестиций направлять на подготовку кадров для ИИ непосредственно в ОАЭ. К 2027 году обучение пройдёт миллион местных жителей, а ещё Microsoft развернёт в стране исследовательский центр, который будет заниматься разработкой больших языковых моделей. В тот же день Microsoft заключила контракт с Австралией на строительство центров обработки данных на сумму $9,7 млрд, поэтому Ближним Востоком активность этого облачного провайдера не ограничивается.