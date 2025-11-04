Сегодня 04 ноября 2025
ИИ-браузеры оказались удобны для бесплатного доступа к платному контенту

Ранее OpenAI выпустила Atlas — веб-браузер с искусственным интеллектом, предлагающий возможности, схожие с функциями вышедших ранее Perplexity Comet и Microsoft Edge. Они, призванные преобразовать механизмы взаимодействия человека с интернетом, на практике оказываются удобными средствами для свободного доступа к закрытому платному контенту.

Источник изображения: openai.com

Источник изображения: openai.com

От традиционных браузеров, таких как Chrome и Safari, ИИ-браузеры отличаются функциями агентов — способностью выполнять сложные многоэтапные задачи. Кроме того, обращает внимание Columbia Journalism Review, они оборачиваются для СМИ новыми проблемами: издателям всё труднее контролировать доступ к своим материалам. Так, Atlas и Comet выдали полный текст объёмной статьи из журнала MIT Technology Review, который должен быть доступен только подписчикам. А в стандартных интерфейсах ChatGPT и Perplexity на запрос об этом материале сервисы ИИ ответили, что доступ к статье заблокировал издатель.

Для веб-сайта ИИ-браузеры Atlas и Comet неотличимы от человека, который пользуется стандартным Chrome. Когда на сайт заходят поисковые роботы, они обычно идентифицируют себя и могут указывать цель посещения; ИИ-браузеры отображаются в журналах как обычные сеансы Chrome, и их блокировка грозит аналогичными мерами пользователям традиционного ПО. В результате издатели почти лишены возможности обнаруживать, отслеживать и блокировать ИИ-агентов. Некоторые ресурсы ограничивают доступ к платным материалам, используя механизмы на стороне клиента: полный текст материала загружается, но скрывается за всплывающим окном — человек при помощи стандартных инструментов прочитать его не может, но для Atlas и Comet это не проблема. Несколько проще оказывается администраторам ресурсов, где проверка доступа осуществляется на стороне сервера: пока учётные данные пользователя не проверены, полный текст материала в браузер не отправляется.

OpenAI заверяет, что не обучает свои большие языковые модели на материалах, которые пользователи просматривают в Atlas, если пользователь не включил настройку «память браузера» (browser memories). Для обучения не должен использоваться и контент страницы, доступ к которой был закрыт для поискового робота ChatGPT, но чат-бот всё же «запоминает ключевые подробности просматриваемого пользователем контента», поэтому полной ясности в обоих случаях нет. Любопытно, что Atlas стремится избегать работы с материалами, принадлежащими компаниям, которые судятся с OpenAI. Он, в частности, не стал составлять сводки по материалам одного из сайтов компании Ziff Davis и ресурса New York Times, но восстановил их содержимое по косвенным источникам и по данным сайтов, с владельцами которых OpenAI заключила лицензионные соглашения.

Но даже с учётом всех этих оговорок издателям действительно становится всё труднее защищать свои ресурсы от доступа со стороны ИИ-систем. И если ИИ-агенты теперь будут развёртываться повсеместно, издателям потребуется более чёткая и точная информация о том, как и когда их контент фактически доступен и используется.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
openai, atlas, perplexity, comet, ии, браузер
