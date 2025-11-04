Один из основателей «Википедии» указал на наличие ИИ-чуши в Grokipedia Илона Маска, но признал проект перспективным

Ларри Сэнгер (Larry Sanger), один из основателей «Википедии», уже не первый год выступает за реформирование крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии, но не пока не уверен, что решением проблемы может стать ресурс Grokipedia, запущенный компанией xAI Илона Маска (Elon Musk).

На первый взгляд, заявил Ларри Сэнгер в интервью ресурсу PCMag, в Grokipedia опубликованы объёмные и содержательные статьи, которые могут многому научить. Но следует соблюдать осторожность, потому что и Grokipedia, и «Википедию» роднит недостаток достоверной информации; только в первом случае неточности генерирует большая языковая модель, а во втором — их создаёт человек. Статьи о господине Сэнгере есть на обоих ресурсах, и на обоих он нашёл не вполне достоверные сведения о себе. На «своей» странице Grokipedia он нашёл сомнительную характеристику собственной личности, хотя едва ли давал в интервью повод делать такие выводы; в «Википедии» же, по его мнению, некорректно описаны причины его ухода из проекта.

Ларри Сэнгер считает, что материалы в «Википедии» не должны носить никакой политической окраски и сформулировал тезисы, направленные на реформирование ресурса, а через день Маск анонсировал свою Grokipedia. Сэнгер призвал администрацию «Википедии» навести порядок, но Маск принял эти слова на счёт своего проекта и призвал Сэнгера не делать поспешных выводов в отношении ресурса, который только запустился. В действительности же сооснователь «Википедии», по его словам, ощутил личную ответственность за те неточности, которые приводятся в статьях об известных людях — и эти люди иногда жалуются ему на данную проблему, потому что администрация ресурса бездействует.

В теперешнем виде, считает он, Grokipedia едва ли лучше своего прообраза, но проект представляется многообещающим. Да, в его материалах есть перегибы в обе стороны политического спектра, а иногда тексты скатываются в «невнятную смесь слов». Но в основном статьи представляются господину Сэнгеру вполне читабельными; интересной кажется идея о том, что каждый может предложить ИИ правки, но пока нет ясности, чем это может обернуться. При достаточных финансировании и мотивации у Grokipedia, по его мнению, есть ненулевые шансы даже превзойти «Википедию», потому что ИИ, вероятно, будет отклонять заведомо несостоятельные правки.

«Википедия», впрочем, и сама не стоит на месте — на минувшей неделе более известный основатель проекта Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) выразил готовность начать развёртывание функций ИИ на ресурсе. Первый опыт оказался неудачным: платформа попыталась добавить ИИ-сводки статей, и из-за обилия недостоверной информации их пришлось отключить. Сэнгер предложил отменить чёрный список источников — Уэйлс, с одной стороны, подтвердил, что ресурс должен быть готов к изменениям, но, с другой, предостерёг от потворствования «разъярённой толпе». Если «Википедию» придётся спасать, то, возможно, потребуется помощь и тех, кто уже покинул проект. С другой стороны, если она окажется невостребованной, то ничего страшного не случится. «Пусть победит лучший проект», — заключил Ларри Сэнгер.