Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Один из основателей «Википедии» указал н...
реклама
Новости Software

Один из основателей «Википедии» указал на наличие ИИ-чуши в Grokipedia Илона Маска, но признал проект перспективным

Ларри Сэнгер (Larry Sanger), один из основателей «Википедии», уже не первый год выступает за реформирование крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии, но не пока не уверен, что решением проблемы может стать ресурс Grokipedia, запущенный компанией xAI Илона Маска (Elon Musk).

Ларри Сэнгер. Источник изображения: wikipedia.org

Ларри Сэнгер. Источник изображения: wikipedia.org

На первый взгляд, заявил Ларри Сэнгер в интервью ресурсу PCMag, в Grokipedia опубликованы объёмные и содержательные статьи, которые могут многому научить. Но следует соблюдать осторожность, потому что и Grokipedia, и «Википедию» роднит недостаток достоверной информации; только в первом случае неточности генерирует большая языковая модель, а во втором — их создаёт человек. Статьи о господине Сэнгере есть на обоих ресурсах, и на обоих он нашёл не вполне достоверные сведения о себе. На «своей» странице Grokipedia он нашёл сомнительную характеристику собственной личности, хотя едва ли давал в интервью повод делать такие выводы; в «Википедии» же, по его мнению, некорректно описаны причины его ухода из проекта.

Ларри Сэнгер считает, что материалы в «Википедии» не должны носить никакой политической окраски и сформулировал тезисы, направленные на реформирование ресурса, а через день Маск анонсировал свою Grokipedia. Сэнгер призвал администрацию «Википедии» навести порядок, но Маск принял эти слова на счёт своего проекта и призвал Сэнгера не делать поспешных выводов в отношении ресурса, который только запустился. В действительности же сооснователь «Википедии», по его словам, ощутил личную ответственность за те неточности, которые приводятся в статьях об известных людях — и эти люди иногда жалуются ему на данную проблему, потому что администрация ресурса бездействует.

Источник изображения: Luke Chesser / unsplash.com

Источник изображения: Luke Chesser / unsplash.com

В теперешнем виде, считает он, Grokipedia едва ли лучше своего прообраза, но проект представляется многообещающим. Да, в его материалах есть перегибы в обе стороны политического спектра, а иногда тексты скатываются в «невнятную смесь слов». Но в основном статьи представляются господину Сэнгеру вполне читабельными; интересной кажется идея о том, что каждый может предложить ИИ правки, но пока нет ясности, чем это может обернуться. При достаточных финансировании и мотивации у Grokipedia, по его мнению, есть ненулевые шансы даже превзойти «Википедию», потому что ИИ, вероятно, будет отклонять заведомо несостоятельные правки.

«Википедия», впрочем, и сама не стоит на месте — на минувшей неделе более известный основатель проекта Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) выразил готовность начать развёртывание функций ИИ на ресурсе. Первый опыт оказался неудачным: платформа попыталась добавить ИИ-сводки статей, и из-за обилия недостоверной информации их пришлось отключить. Сэнгер предложил отменить чёрный список источников — Уэйлс, с одной стороны, подтвердил, что ресурс должен быть готов к изменениям, но, с другой, предостерёг от потворствования «разъярённой толпе». Если «Википедию» придётся спасать, то, возможно, потребуется помощь и тех, кто уже покинул проект. С другой стороны, если она окажется невостребованной, то ничего страшного не случится. «Пусть победит лучший проект», — заключил Ларри Сэнгер.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Wikipedia пожаловалась, что из-за ИИ её стали меньше читать живые люди — и у этого будут последствия
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ
«Википедия» объявила войну статьям, написанным ИИ — они подлежат немедленному удалению
Учёные выявились несостоятельность всех бенчмарков для ИИ
Сгенерированный праздник к нам приходит: Coca-Cola снова разозлила общественность рождественской рекламой с ИИ
ИИ-браузеры оказались удобны для бесплатного доступа к платному контенту
Теги: википедия, grokipedia, ии
википедия, grokipedia, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.