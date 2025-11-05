ИИ-генератор видео Sora вышел на Android в США, Канаде и ещё пяти странах

OpenAI расширила региональный доступ к ИИ-модели Sora, выпустив версию для операционной системы Android. Первоначальный запуск Sora для iOS в сентябре, с доступом только по приглашениям и только для пользователей США, показал высокий спрос: приложение заняло лидирующие позиции в рейтинге App Store и всего за неделю было загружено более миллиона раз. Появление Sora в Google Play, как ожидается, значительно увеличит общую пользовательскую базу сервиса.

Как сообщает TechCrunch, версия для Android полностью воспроизводит функциональность iOS-приложения, включая функцию Cameo, позволяющую пользователям создавать видеоролики с использованием собственного изображения. Готовые видео можно публиковать в ленте, стилизованной под TikTok, что даёт возможность просматривать и взаимодействовать с контентом других пользователей. По мнению аналитиков, данный шаг OpenAI направлен на усиление позиций в сегменте коротких видеороликов, где уже присутствуют такие игроки, как TikTok, Instagram✴ и Meta✴, недавно запустившая собственную ИИ-ленту под названием Vibes.

Одновременно с момента своего дебюта приложение Sora столкнулось с рядом проблем. Критики обратили внимание на риски, связанные с созданием дипфейков. После первоначального запуска некоторые пользователи начали генерировать провоцирующие видео с изображением известных личностей, в частности с американским общественным деятелем и активистом Мартином Лютером Кингом (Martin Luther King). В ответ на это в прошлом месяце Sora приостановила возможность создания контента с этой персоной и усилила защитные механизмы платформы.

Кроме того, компания скорректировала политику в отношении использования защищённых авторским правом персонажей, таких как Спандж Боб и Пикачу. Ранее действовавшая система opt-out была заменена на opt-in, что предоставляет правообладателям больше контроля над использованием их интеллектуальной собственности. Параллельно OpenAI участвует в судебном споре с компанией Cameo относительно созвучного названия флагманской функции Sora — Cameo.

В ближайшее время планируется внедрение в Sora дополнительных функций. Среди них — создание аватаров не только людей, но и домашних животных, а также неодушевлённых объектов. Также анонсированы базовые инструменты для редактирования видео, включая возможность объединения нескольких клипов. Приложение уже можно загрузить в Google Play Store на территории США, Канады, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Вьетнама.