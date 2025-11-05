Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-генератор видео Sora вышел на Android...
реклама
Новости Software

ИИ-генератор видео Sora вышел на Android в США, Канаде и ещё пяти странах

OpenAI расширила региональный доступ к ИИ-модели Sora, выпустив версию для операционной системы Android. Первоначальный запуск Sora для iOS в сентябре, с доступом только по приглашениям и только для пользователей США, показал высокий спрос: приложение заняло лидирующие позиции в рейтинге App Store и всего за неделю было загружено более миллиона раз. Появление Sora в Google Play, как ожидается, значительно увеличит общую пользовательскую базу сервиса.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как сообщает TechCrunch, версия для Android полностью воспроизводит функциональность iOS-приложения, включая функцию Cameo, позволяющую пользователям создавать видеоролики с использованием собственного изображения. Готовые видео можно публиковать в ленте, стилизованной под TikTok, что даёт возможность просматривать и взаимодействовать с контентом других пользователей. По мнению аналитиков, данный шаг OpenAI направлен на усиление позиций в сегменте коротких видеороликов, где уже присутствуют такие игроки, как TikTok, Instagram и Meta, недавно запустившая собственную ИИ-ленту под названием Vibes.

Одновременно с момента своего дебюта приложение Sora столкнулось с рядом проблем. Критики обратили внимание на риски, связанные с созданием дипфейков. После первоначального запуска некоторые пользователи начали генерировать провоцирующие видео с изображением известных личностей, в частности с американским общественным деятелем и активистом Мартином Лютером Кингом (Martin Luther King). В ответ на это в прошлом месяце Sora приостановила возможность создания контента с этой персоной и усилила защитные механизмы платформы.

Кроме того, компания скорректировала политику в отношении использования защищённых авторским правом персонажей, таких как Спандж Боб и Пикачу. Ранее действовавшая система opt-out была заменена на opt-in, что предоставляет правообладателям больше контроля над использованием их интеллектуальной собственности. Параллельно OpenAI участвует в судебном споре с компанией Cameo относительно созвучного названия флагманской функции Sora — Cameo.

В ближайшее время планируется внедрение в Sora дополнительных функций. Среди них — создание аватаров не только людей, но и домашних животных, а также неодушевлённых объектов. Также анонсированы базовые инструменты для редактирования видео, включая возможность объединения нескольких клипов. Приложение уже можно загрузить в Google Play Store на территории США, Канады, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Вьетнама.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI опровергла слухи о запрете ChatGPT давать медицинские и юридические советы
Японские создатели аниме и игр потребовали от OpenAI прекратить обучать Sora 2 на их контенте
OpenAI потратит $38 млрд на аренду ускорителей NVIDIA у AWS, а AWS за $5,5 млрд арендует мощности у Cipher Mining
Один из основателей «Википедии» указал на наличие ИИ-чуши в Grokipedia Илона Маска, но признал проект перспективным
Учёные выявили несостоятельность всех бенчмарков для ИИ
Сгенерированный праздник к нам приходит: Coca-Cola снова разозлила общественность рождественской рекламой с ИИ
Теги: openai, sora, ии, нейросеть
openai, sora, ии, нейросеть
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.