Белый дом заявил, что Nvidia не может поставлять в Китай свои самые передовые чипы

«Послевкусие» переговоров Дональда Трампа (Donald Trump) и Си Цзиньпина (Xi Jinping) выразилось в обсуждении темы возможности поставок ускорителей Nvidia поколения Blackwell, хотя политики этой темы напрямую и не касались. Пресс-секретарь Белого дома отдельно пояснила, что Nvidia не должна отгружать в Китай свои самые передовые чипы.

Источник изображения: Nvidia

«Что касается самых продвинутых чипов, Blackwell, это не тот товар, в продажах которого в Китай мы сейчас заинтересованы»,отметила Кэролайн Левитт (Karoline Leavitt) во время пресс-конференции в Белом доме. Этот комментарий последовал после воскресных заявлений самого Дональда Трампа, который счёл нужным резервировать передовые чипы американского происхождения для нужд национальных компаний. Ранее американский президент рассуждал вслух о возможности поставок в Китай чипов поколения Blackwell перед переговорами с китайским лидером, но по её итогам признался, что разговора именно на эту тему не состоялось.

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) продолжает тешить себя надеждами на возможность возвращения на рынок Китая, но пока вынужден констатировать, что китайская сторона сама не желает закупать у его компании ускорители вычислений. В апреле их поставки в КНР запретили власти США, но к июлю удалось добиться снятия этого запрета. К тому времени, как считается, Nvidia уже успела разработать для Китая замедленную версию чипа Blackwell, но поставки в новых условиях так и не удалось наладить.

Теги: nvidia, blackwell, белый дом, китай, экспортные ограничения
