Высокие темпы развития сферы искусственного интеллекта определяют быстрый рост выручки от реализации полупроводниковых компонентов, что подтверждается регулярной статистикой отраслевой ассоциации SIA. По итогам всего третьего квартала выручка от реализации чипов выросла на 15,8 % до $208,4 млрд, в сентябре в отдельности она в годовом сравнении увеличилась сразу на 25,1 % до $69,5 млрд.

Последовательный рост выручки от реализации полупроводниковых компонентов по итогам сентября достиг 7 %. По категориям максимальный рост выручки наблюдался от реализации микросхем памяти и логических компонентов. В географическом выражении отличились Азиатско-Тихоокеанский регион (плюс 47,9 %) и обе Америки (плюс 30,6 %), если говорить о темпах роста выручки от реализации полупроводниковых компонентов в сентябре. Китай учитывается отдельно и по итогам сентября прибавил только 15 %, Европа ограничилась 6 % прироста, а Япония вообще показала снижение выручки на 10,2 %.

Последовательный рост выручки в сентябре достиг максимальных 8,2 % в Америках, Азиатско-Тихоокеанский регион и все прочие страны добавили к выручке августа 8 %, Китай довольствовался 6 % прироста, Европа ограничилась 5,5 %, а Япония показала увеличение на 1,6 %. Как показывает статистика SIA, выручка в полупроводниковом сегменте почти непрерывно растёт с начала 2023 года, когда бум искусственного интеллекта начал подогревать спрос на полупроводниковые компоненты. В настоящее время этот эффект докатился до микросхем памяти и жёстких дисков, а также твердотельных накопителей.