Крупное обновление 1.7 добавит в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl хардкорный уровень сложности «Мастер» и не только

Разработчики из студии GSC Game World готовят не только выпуск своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на новой платформе, но и следующее крупное обновление.

Источник изображений: GSC Game World

Как стало известно, с выходом патча 1.7 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появится четвёртый уровень сложности вдобавок к «Новичку», «Сталкеру» и «Ветерану» — новая опция называется «Мастер».

«Мастер» рассчитан на наиболее умелых игроков. Выбрать режим можно только перед началом прохождения. На этом уровне сложности ресурсов ещё меньше, предметы ещё более хрупкие, а торговля не такая экономически выгодная.

Помимо нового уровня сложности, 1.7 принесёт с собой переработку энергетических напитков (ослабление позитивных эффектов при долгом использовании и негативные последствия при чрезмерном употреблении за короткий срок).

Также в 1.7 ожидается новый предмет (спрятан в тайниках) и полноценное погодное условие «Лёгкий дождь». Более подробный список изменений ожидается от самой GSC Game World уже на релизе апдейта.

Что касается сроков выхода, то GSC Game World намекает на скорый релиз 1.7. Предполагается, что обновление может увидеть свет в один день с версией S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl для PS5.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доберётся до PS5 спустя ровно 12 месяцев после выпуска на PC, Xbox Series X и S — 20 ноября 2025 года. За несколько дней до этого игра пропадёт из подписки Game Pass, где была доступна с самого дебюта.

s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
