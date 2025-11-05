Microsoft открыла доступ к своему первому ИИ-генератору изображений MAI-Image-1

В прошлом месяце Microsoft анонсировала первый генератор изображений на базе искусственного интеллекта собственной разработки. Теперь же софтверный гигант открыл доступ к алгоритму MAI-Image-1 на платформах Bing Image Creator и Copilot Audio Expressions.

Глава ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) также анонсировал скорое появление ИИ-генератора компании в Евросоюзе. Он добавил, что ИИ-модель «превосходно» справляется с созданием изображений еды и природных пейзажей, а также художественного освещения и фотореалистичных деталей.

«MAI-Image-1 генерирует фотореалистичные изображения, в том числе освещение (например, отражённый свет, блики), ландшафты и многое другое. Это особенно заметно в сравнении со многими более крупными и медленными моделями. Комбинация скорости и качества означает, что пользователи могут быстрее воплощать свои идеи на экране, быстро их просматривать, а затем переносить свою работу в другие инструменты для последующей доработки», — говорится в сообщении Microsoft. Алгоритм MAI-Image-1 также будет задействован для создания изображений для сгенерированных ИИ аудиорассказов на платформе преобразования текста в речь Copilot Audio Expressions.

Напомним, Microsoft анонсировала первые генеративные ИИ-модели собственной разработки в августе этого года. Тогда были представлены речевая модель MAI-Voice-1 и текстовая MAI-1-preview. Тогда же компания объявила о планах задействовать MAI-1-preview в своём ИИ-помощнике Copilot в определённых сценариях использования. Это может означать, что Microsoft стремиться снизить свою зависимость от ИИ-моделей OpenAI. При этом чат-бот Copilot переходит на использование новейшей ИИ-модели OpenAI GPT-5, одновременно предлагая пользователям в качестве альтернативы задействовать алгоритм Anthropic Claude.