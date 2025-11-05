Сегодня 05 ноября 2025
AMD получила разрешение на поставку ИИ-ускорителей в Китай, а Nvidia — нет

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) недавно объяснил, что проблема с поставками ускорителей этой марки в Китай сейчас сводится не к запретам со стороны США, а нежеланию китайской стороны принимать такие ускорители. AMD на квартальном отчётном мероприятии дала понять, что уже располагает экспортными лицензиями на поставку Instinct MI308 в Китай.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Что характерно, при этом в официальном пресс-релизе AMD с результатами третьего квартала отдельной сноской поясняется, что выручка от поставок Instinct MI308 в Китай не была включена в квартальную отчётность, а ещё возможная выручка от их поставок не учитывается в прогнозе на четвёртый квартал. При этом во втором квартале, как поясняется в документе, AMD была вынуждена списать $800 млн из-за действовавшего на тот момент запрета на поставку ускорителей Instinct MI308 в Китай.

Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) на квартальном мероприятии AMD сообщила: «Ситуация с MI308 весьма динамична. По этой причине мы не стали включать выручку по MI308 в прогноз на четвёртый квартал. Мы получили несколько лицензий для MI308, поэтому мы благодарны администрации, поддерживавшей несколько лицензий для MI308. Мы до сих пор работаем с нашими клиентами над ситуацией со спросом и рыночной возможностью в целом».

По сути, AMD получает некоторое преимущество по сравнению с Nvidia, которую усилия американских и китайских властей вынудили практически покинуть рынок ИИ-ускорителей Поднебесной. По крайней мере, AMD формально может поставлять свои ускорители Instinct MI308 в Китай, если этому не воспротивятся китайские власти, как это было с продукцией Nvidia.

amd, amd instinct, китай, экспортные ограничения, nvidia
