Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Пример Tesla заразителен: Rivian создала...
реклама
Новости Hardware

Пример Tesla заразителен: Rivian создала компанию Mind Robotics для разработки роботов

Компания Tesla пока не приступила к массовому производству человекоподобных роботов Optimus, но её заинтересованность в соответствующей сфере деятельности невольно вдохновляет многих конкурентов. Американский автопроизводитель Rivian недавно основал дочернюю компанию Mind Robotics, которая готова заняться вопросами создания промышленных роботов и сопутствующих технологий.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Об этой дочерней структуре Rivian пока известно очень мало, как отмечает TechCrunch. В фирменном пресс-релизе сообщается только о готовности Mind Robotics работать в сфере промышленного искусственного интеллекта, используя данные Rivian для развития бизнеса в сфере робототехники. Основатель и глава Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) подчеркнул, что намерен разрабатывать продукты и робототехнические решения, которые позволили бы автопроизводителю использовать собственные предприятия более эффективно. Сам Скариндж займёт пост председателя совета директоров Mind Robotics, компании Rivian достанется крупный пакет её акций, а вкладывать средства в капитал стартапа будет Eclipse — компания, специализирующаяся на венчурных инвестициях. Она уже потратила на эти нужды $115 млн.

В этом году Rivian уже основала другую компанию Also Inc, которую также намерена поддерживать Eclipse. Данный стартап должен работать в сфере микромобильности. Если же говорить о Mind Robotics, то основатель Rivian в довольно общих формулировках описал причины, которые подтолкнули его создать ещё один стартап. По его словам, Rivian хотела бы иметь непосредственный контроль и прямое влияние на разработку передовых роботов, использующих ИИ и сосредоточенных на промышленном применении. К слову, в заявке на регистрацию торговой марки Mind Robotics даже указано, что она может заниматься созданием инкубаторов для яиц.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Rivian показала электровелосипед странного вида, его четырёхколёсную версию и передовой шлем
Крупнейшие автопроизводители оказались никудышными разработчиками ПО
Представлен электромобиль Rivian R1 с четырьмя двигателями — от $115 990
AMD получила разрешение на поставку ИИ-ускорителей в Китай, а Nvidia — нет
Илон Маск: ИИ-процессоры Tesla AI5 выйдут только в 2027 году, а AI6 подоспеют к середине 2028 года
Мировые продажи чипов подскочили на 15,8 % за третий квартал — Америка приросла сильнее других
Теги: rivian, стартап, робототехника, ии
rivian, стартап, робототехника, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.