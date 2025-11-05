Пример Tesla заразителен: Rivian создала компанию Mind Robotics для разработки роботов

Компания Tesla пока не приступила к массовому производству человекоподобных роботов Optimus, но её заинтересованность в соответствующей сфере деятельности невольно вдохновляет многих конкурентов. Американский автопроизводитель Rivian недавно основал дочернюю компанию Mind Robotics, которая готова заняться вопросами создания промышленных роботов и сопутствующих технологий.

Об этой дочерней структуре Rivian пока известно очень мало, как отмечает TechCrunch. В фирменном пресс-релизе сообщается только о готовности Mind Robotics работать в сфере промышленного искусственного интеллекта, используя данные Rivian для развития бизнеса в сфере робототехники. Основатель и глава Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) подчеркнул, что намерен разрабатывать продукты и робототехнические решения, которые позволили бы автопроизводителю использовать собственные предприятия более эффективно. Сам Скариндж займёт пост председателя совета директоров Mind Robotics, компании Rivian достанется крупный пакет её акций, а вкладывать средства в капитал стартапа будет Eclipse — компания, специализирующаяся на венчурных инвестициях. Она уже потратила на эти нужды $115 млн.

В этом году Rivian уже основала другую компанию Also Inc, которую также намерена поддерживать Eclipse. Данный стартап должен работать в сфере микромобильности. Если же говорить о Mind Robotics, то основатель Rivian в довольно общих формулировках описал причины, которые подтолкнули его создать ещё один стартап. По его словам, Rivian хотела бы иметь непосредственный контроль и прямое влияние на разработку передовых роботов, использующих ИИ и сосредоточенных на промышленном применении. К слову, в заявке на регистрацию торговой марки Mind Robotics даже указано, что она может заниматься созданием инкубаторов для яиц.