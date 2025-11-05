Свежие драйверы Nvidia сломали старые части Forza — исправлений ждать не стоит

По сообщениям пользователей форума GeForce, два последних драйвера Nvidia версий 581.80 WHQL и 581.57 WHQL некорректно работают с тремя старыми играми Forza: Forza Motorsport 6 Apex, Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 3.

Игроки сталкиваются с ошибкой AP204, сообщающей о несовместимости графического процессора даже на новых видеокартах, таких как GeForce RTX 5090. Откат к предыдущей версии 580, по-видимому, восстанавливает нормальную работу.

Представитель Nvidia Мануэль Гусман (Manuel Guzman) ответил в официальной теме обратной связи драйвера 581.80 и подтвердил, что проблема может быть воспроизведена внутри компании. Он добавил, что команда проверит, можно ли что-то сделать, но также предупредил, что исправление не гарантируется, намекнув, что причина может быть связана с проверками внутри самих игр, которые находятся вне прямого контроля Nvidia.

Указанные игры серии Forza уже довольно старые и не обновлялись годами. Для Forza Motorsport 6 Apex последний патч вышел в 2016 году, для Forza Horizon 3 — в 2018-м, а для Forza Motorsport 7 — в 2019-м. Новые патчи для исправления изменений в драйверах маловероятны. На данный момент всем, кто всё ещё играет в эти игры и сталкивается с ошибкой AP204, возможно, следует использовать драйверы версии 576.88 или более ранние, а те, кто в указанные игры не играет, могут перейти на новую версию Game Ready 581.80 WHQL.