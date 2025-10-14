Сегодня 14 октября 2025
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой ARC Raiders, The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и других свежих игр

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 581.57 WHQL с поддержкой игр ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, в которых реализована технология DLSS 4.

Источник изображения: Embark Studios

Источник изображения: Embark Studios

Список исправленных проблем:

  • исправлена проблема, при которой оверлей Steam мог вызывать снижение производительности в играх;
  • исправлены случайные красные/зелёные визуальные артефакты в игре Hell is Us;
  • исправлены проблемы со случайными визуальными артефактами в игре Black Myth: Wukong после установки драйвера версии R580;
  • исправлены проблемы с нестабильностью в игре Madden 26 после установки драйвера версии R580;
  • исправлена проблема с вылетами в играх с включённой функцией Smooth Motion, если они были установлены в директорию игры, название которой содержит китайские иероглифы;
  • исправлены проблемы с графическими искажениями в игре Total War: Warhammer III;
  • исправлены проблемы с нестабильностью в игре Delta Force при включённой функции Smooth Motion;
  • исправлена проблема с визуальными артефактами в Clair Obscur: Expedition 33 при запуске игры после выхода ПК из спящего режима;
  • исправлена проблема чёрного экрана на мониторах Alienware AW2524H после изменения настроек дисплея;
  • исправлены проблемы со стабильностью при использовании ИИ-масок в DxO Photolab 9.

Список известных проблем:

  • текст в Counter-Strike 2 может быть слегка размытым при установке внутриигрового разрешения монитора ниже родного;
  • мерцания света в Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.57 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

Источник:

