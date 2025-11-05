В «Google Картах» появился ИИ-ассистент Gemini — главное не заболтаться и не пропустить свой поворот

Появившийся в «Google Картах» ИИ-ассистент Gemini позволит пользователям повысить интерактивность взаимодействия с приложением. В отличие от существующего голосового помощника («Google Ассистента») Gemini сможет предоставить более подробную и персонализированную информацию. Ориентироваться станет намного проще благодаря новой функции навигации по ориентирам, которая будет использовать узнаваемые объекты в поле зрения водителя для подсказок о маршруте.

«Он [ИИ-ассистент Gemini] может рассказать вам о парковке, рассказать, как выглядит место, ответить на ваши вопросы в гораздо более интерактивной форме, — заявила директор по продуктам «Google Карт» Аманда Лейхт Мур (Amanda Leicht Moore). — Он также может интегрироваться со всеми функциями Gemini. Так что вы можете задавать ему вопросы о новостях или на любую другую тему».

Ещё одно заметное улучшение «Google Карт» — это способ подсказок о маршруте. Обычно картографические приложения предупреждают о манёвре, указав расстояние («поверните налево через 100 метров»), что бывает сложно оценить водителям. Теперь система будет использовать видимые объекты, такие как светофоры, знаки «Стоп», заправочные станции или известные достопримечательности. Эти объекты будут подсвечиваться на карте по мере приближения.

По словам Google, «Gemini анализирует актуальную и полную информацию “Google Карт” о 250 миллионах мест и сопоставляет её с изображениями Street View, чтобы отбирать наиболее полезные ориентиры, видимые с улицы, обеспечивая точность и полезность навигации».

Интеграция с Gemini, естественно, вызывает опасения по поводу точности выдаваемой чат-ботом информации. Однако Google заявляет, что интеграция с Gemini «обоснована» и отображает только реальную информацию, основанную на данных карты. Google также обещает не использовать чаты в «Картах» для таргетинга рекламы.

Навигация по ориентирам уже доступна для пользователей Android и iOS в США. Чат -бот Gemini появится в ближайшие недели в приложениях для Android и iOS. Компания работает над интеграцией с Android Auto, но пока неясно, появится ли он в Apple CarPlay из-за определённых программных ограничений. Ещё одно улучшение позволяет «Google Картам» предупреждать о пробках на дороге, даже при неактивном приложении. Эти «проактивные оповещения о дорожной обстановке» уже внедряются в США, но пока только на Android.

В конце октября Google расширила возможности ИИ в сервисе Google Earth для пользователей, имеющих статус «доверенных тестировщиков». К примеру, они могут попросить Gemini выявить закономерности на спутниковых снимках Земли при помощи простого текстового запроса. Ранее в Google Earth появились модели ИИ для выявления инфраструктуры, уязвимой для цунами, штормов и наводнений, или населённых пунктов, подверженных риску пылевых бурь во время засухи.