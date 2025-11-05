Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Epic Games победила в борьбе за открытый...
реклама
Новости Software

Epic Games победила в борьбе за открытый Android — Тим Суини прокомментировал историческое соглашение с Google

Google сообщила во вторник, что достигла всеобъемлющего мирового соглашения с издателем видеоигр Epic Games, согласившись на изменения в Android и магазине приложений «Play Маркет». Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) заявил, что предложенное Google решение давнего спора «действительно укрепляет» концепцию Android как открытой платформы.

Источник изображения: China Manned Space Agency/Ars Technica

Источник изображения: China Manned Space Agency/Ars Technica

«По инициативе суда стороны провели несколько раундов переговоров, которые длились несколько месяцев, с участием своих ведущих руководителей, — заявили обе компании в совместном исковом заявлении, направленном на утверждение окружному судье США Джеймсу Донато (James Donato). — Стороны договорились урегулировать свои споры мировым соглашением, которое, по мнению обеих сторон, будет способствовать развитию платформы Android».

Согласно новому предложению, которое ещё требует одобрения судьи, Google позволит пользователям загружать и устанавливать сторонние магазины приложений, соответствующие новым стандартам безопасности. Разработчикам приложений для Android будет разрешено предлагать пользователям альтернативные способы оплаты внутри своих приложений и через внешние веб-ссылки. Также будет ограничен размер комиссий за услуги, которые Google может взимать с разработчиков — 9 % или 20 % в зависимости от типа транзакции.

Самир Самат (Sameer Samat), президент экосистемы Android в Google, написал в соцсети X, что предлагаемые компанией изменения «направлены на расширение выбора и гибкости для разработчиков, снижение комиссий и стимулирование конкуренции при обеспечении безопасности пользователей».

Гендиректор Epic Games Тим Суини назвал предложение Google в антимонопольном соглашении «комплексным решением», которое является победой в борьбе за «концепцию Android как открытой платформы». Если суд одобрит сделку, она положит конец антимонопольному разбирательству, длящемуся с 2020 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google сдалась — Epic Games выбила для разработчиков комиссию в 9 % и свободу для Android
В Google Play появились удобные сводки отзывов, сгенерированные ИИ
Спасибо, Epic Games: Google разрешила разработчикам обходить комиссию «Play Маркета»
Amazon пригрозил засудить Perplexity за ИИ-агента, который сам покупает товары за пользователей
Realme представила оболочку Realme UI 7.0 с дизайном в стиле Apple Liquid Glass — её получат почти 50 смартфонов
Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix провалился по просмотрам на фоне предыдущих
Теги: google, epic games, судебные разбирательства, android
google, epic games, судебные разбирательства, android
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.