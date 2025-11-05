Epic Games победила в борьбе за открытый Android — Тим Суини прокомментировал историческое соглашение с Google

Google сообщила во вторник, что достигла всеобъемлющего мирового соглашения с издателем видеоигр Epic Games, согласившись на изменения в Android и магазине приложений «Play Маркет». Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) заявил, что предложенное Google решение давнего спора «действительно укрепляет» концепцию Android как открытой платформы.

«По инициативе суда стороны провели несколько раундов переговоров, которые длились несколько месяцев, с участием своих ведущих руководителей, — заявили обе компании в совместном исковом заявлении, направленном на утверждение окружному судье США Джеймсу Донато (James Donato). — Стороны договорились урегулировать свои споры мировым соглашением, которое, по мнению обеих сторон, будет способствовать развитию платформы Android».

Согласно новому предложению, которое ещё требует одобрения судьи, Google позволит пользователям загружать и устанавливать сторонние магазины приложений, соответствующие новым стандартам безопасности. Разработчикам приложений для Android будет разрешено предлагать пользователям альтернативные способы оплаты внутри своих приложений и через внешние веб-ссылки. Также будет ограничен размер комиссий за услуги, которые Google может взимать с разработчиков — 9 % или 20 % в зависимости от типа транзакции.

Самир Самат (Sameer Samat), президент экосистемы Android в Google, написал в соцсети X, что предлагаемые компанией изменения «направлены на расширение выбора и гибкости для разработчиков, снижение комиссий и стимулирование конкуренции при обеспечении безопасности пользователей».

Гендиректор Epic Games Тим Суини назвал предложение Google в антимонопольном соглашении «комплексным решением», которое является победой в борьбе за «концепцию Android как открытой платформы». Если суд одобрит сделку, она положит конец антимонопольному разбирательству, длящемуся с 2020 года.