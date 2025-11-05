Xpeng готовит трио роботакси с фирменным ИИ-мозгов — на дорогах они появятся уже в 2026 году

Китайская компания Xpeng выпустит три модели роботакси в 2026 году и начнёт опытную эксплуатацию сервиса беспилотной перевозки пассажиров. Об этом плане на мероприятии «День искусственного интеллекта 2025», прошедшем в Гуанчжоу, в штаб-квартире компании, объявил председатель правления и генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng).

По словам Хэ Сяопэна, роботакси будут оснащены четырьмя фирменными процессорами Turing AI, обеспечивающими совокупную вычислительную мощность до 3000 TOPS. Такие чипы используются в представленном на том же мероприятии гуманоидном роботе Xpeng Iron нового поколения.

По данным компании, роботакси будут опираться на нейросетевую модель VLA (Vision-Language-Action) второго поколения от Xpeng, которая обеспечит адаптивную работу в условиях глобальных транспортных потоков. Транспортные средства не потребуют каких-либо модификаций и не будут зависеть от карт высокого разрешения, что обеспечит низкую стоимость массового производства.

Возможности роботакси позволят им работать за пределами ограниченных зон, что облегчит межгородское и даже трансграничное развёртывание для глобального внедрения, отметили в компании.

Также роботакси будут оснащены функциями внешнего взаимодействия, позволяющими пешеходам наблюдать за действиями транспортного средства — например, поворотом налево или направо, либо поиском парковки — через лобовое стекло.

Компания сообщила, что планирует открыть свой SDK (комплект для разработки программного обеспечения) для роботакси, чтобы сотрудничать с глобальными партнёрами в создании экосистемы. Gaode Map, одно из ведущих китайских навигационных приложений, также известное как Amap, станет первым глобальным партнёром Xpeng по экосистеме роботакси и интегрирует свои сервисы.

Помимо роботакси, в следующем году Xpeng планирует представить более продвинутые комплектации для существующих моделей электромобилей компании. Они дополнят текущие комплектации Max и Ultra, обеспечивая автономное вождение 4-го уровня. Комплектации Max будут оснащаться либо одним чипом Turing AI, либо двумя чипами Nvidia Orin X, обеспечивающими эффективную вычислительную мощность до 750 TOPS. Комплектация Ultra будет оснащаться тремя чипами Turing AI, обеспечивающими 2250 TOPS вычислительной мощности.