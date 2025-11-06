Сегодня 06 ноября 2025
Apple будет выплачивать Google около $1 млрд в год за поддержку Siri

Apple планирует использовать специальную версию ИИ-модели Google Gemini для работы функций платформы Apple Intelligence. Компания будет ежегодно выплачивать Google около 1 миллиарда долларов за доступ к данной технологии, которая будет отвечать за генерацию текстовых сводок и выполнение задач, связанных с планированием.

Источник изображения: AI

По сообщению The Verge со ссылкой на публикацию Марка Гурмана (Mark Gurman) в Bloomberg, Apple развернёт модель Gemini на своих собственных серверах Private Cloud Compute, что соответствует политике компании по защите приватности пользователей, и одновременно продолжит использовать собственные наработки для обеспечения работы функций ИИ-ассистента Siri. Как уточняет Гурман, используемая версия Gemini будет содержать 1,2 триллиона параметров, что значительно превосходит 150 миллиардов параметров, заложенных в облачную версию Apple Intelligence, разработанную непосредственной компанией Apple.

Решение о сотрудничестве с Google было принято после задержки запуска обновлённого Siri и рассмотрения альтернатив, в том числе моделей OpenAI и Anthropic. Однако этот контракт не связан с планами Apple интегрировать в Siri чат-бот Gemini в качестве дополнительного стороннего инструмента, аналогично уже интегрированному ChatGPT.

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил инвесторам, что обновлённая версия Siri появится весной следующего года, а также не исключил дальнейших интеграций с ИИ сторонних разработчиков. Тем не менее, по данным Bloomberg, Apple продолжает развивать собственные ИИ-технологии с намерением в перспективе заменить ими сторонние решения, включая Gemini.

Теги: apple siri, google gemini, ии, ai
