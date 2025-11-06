Специализирующееся на вопросах кибербезопасности подразделение Google Threat Intelligence Group (GTIG) рассказало о вирусах нового поколения, которые для повышения эффективности атаки удалённо подключаются к моделям генеративного искусственного интеллекта. Сторонний исследователь, однако, назвал угрозу преувеличенной.

Первая схема атаки получила название Quietvault — этот вредонос разработан для кражи учётных данных с ПК под управлением Windows. При работе он отправляет «запрос к ИИ и при помощи локальных инструментов командной строки производит поиск возможных секретов на заражённой системе и извлекает эти файлы», рассказали в компании, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Второй вредонос Promptflux предположительно является экспериментальной разработкой хакеров — он удалённо обращается к чат-боту Google Gemini для модификации собственного компьютерного кода, чтобы избежать обнаружения антивирусными средствами. В частности, обнаружен запрос, который Promptflux отправляет Gemini через API Google: «Напиши небольшую автономную функцию VBScript или блок кода, способный избежать обнаружения антивирусом».

На практике этот вредонос, утверждают специалисты Google, пока не смог нанести ущерба ни пользовательским устройствам, ни сетевым ресурсам. Кроме того, компания изменила механизмы работы Gemini, чтобы ИИ отклонял подобные запросы. Сомнение в эффективности Promptflux выразил эксперт Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins), который в 2017 году участвовал в нейтрализации вируса-вымогателя WannaCry. «В нём [в запросе] не указывается, что должен делать фрагмент кода, или как он будет обходить антивирус. Он просто отправляется, исходя из предположения, что Gemini инстинктивно знает, как обманывать антивирусы (а он не знает)», — написал он.

Третий ИИ-вирус получил название Promptsteal. Для кражи данных он подключается к большой языковой модели Alibaba Qwen. Promptsteal действует как троян, маскирующийся под генератор изображений. При запуске он обращается к ИИ для генерации кода, направленного на извлечение данных — сам вредонос такого кода не содержит; код выполняется вслепую, пока информация не будет похищена. Эксперты предполагают, что Promptflux разработали киберпреступники, имеющие целью извлечение материальной выгоды; а Promptsteal они связали с одной из провластных хакерских группировок.