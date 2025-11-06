США срочно готовят тысячи инженеров для производства чипов — но ИИ может забрать вакансии раньше

Трамповское «возвращение Америке былого величия» подразумевает активную организацию локального производства полупроводниковых компонентов, помимо прочего, но отрасль сталкивается с серьёзным дефицитом квалифицированных кадров. Пока власти США будут их готовить, соответствующие вакансии могут достаться искусственному интеллекту.

В Аризоне в прошлом месяце был открыт тематический парк SEMI Quest, который призван продемонстрировать интересующейся молодёжи привлекательность работы в полупроводниковой отрасли. В парке воссоздаются элементы обустройства так называемых «чистых комнат» на производстве чипов, представлены реальные экспонаты из этой области. По прогнозам ассоциации SIA, к 2030 году в США на рынке труда будет чувствоваться нехватка 67 000 инженеров и технических специалистов полупроводниковой сферы, а всего по американской экономике дефицит кадров достигнет 1,4 млн рабочих рук.

Как поясняют американские эксперты, в местной полупроводниковой отрасли до 45 % сотрудников через 15 лет выйдут на пенсию, усиливая и без того серьёзный кадровый дефицит. Колледж Сиерра на севере Калифорнии расширяет спектр образовательных программ, направленных на обучение кадров для отрасли по производству чипов и робототехники. Некоторым из студентов удалось найти высокооплачиваемую работу по специальности уже после одного или двух семестров обучения. Располагающая локальным предприятием в Калифорнии компания Bosch гарантирует трудоустройство многим из обучающихся.

В Аризоне экспресс-курсы подготовки специалистов для полупроводниковой отрасли помогает развивать корпорация Intel, у которой в штате имеются современные предприятия по выпуску чипов. За десять дней организаторы курсов берутся подготовить технического специалиста для работы на производстве. Сотрудники местных предприятий Intel работают на этих курсах в роли наставников. TSMC в этом штате тоже сотрудничает с местными вузами в сфере подготовки кадров для своих американских предприятий.

Курсы, ориентированные на подготовку универсальных специалистов производственного профиля, однако, могут в ближайшие пять лет утратить свою актуальность, поскольку компании будут делать ставку на внедрение роботов на производстве. Реалии американской экономики таковы, что производителям здесь проще вкладываться в роботов, чем в живых сотрудников, которым требуется высокая зарплата и хорошая социальная страховка. В противном случае американские предприятия просто не смогут сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. Одними запретительными пошлинами американскую промышленность не возродить, как считают участники рынка.

В любом случае, роботы не смогут вытеснить человека со всех производств в ближайшие годы, а потому готовить кадры для новых американских предприятий сейчас нужно в больших количествах. Готовых специалистов можно было бы завозить из-за рубежа, но президент США Дональд Трамп (Donald Trump) недавно ввёл новое требование, которое подразумевает платёж в размере $100 000 за каждую визу для нового сотрудника, которую должен оплачивать работодатель. В 2025 фискальном году Nvidia подала 1767 заявок на визы типа H1B, компания Intel подала 2046 заявок, а Amazon подала более 13 000 заявок. Молодые и небольшие компании в новых условиях просто не смогут позволить себе приглашать специалистов из-за рубежа. Среди студентов и учёных в США становится всё больше тех, кто готов уехать в другие страны для продолжения карьеры. Борьба нынешнего президента с нелегальной иммиграцией тоже действует на выходцев из других стран подавляюще.