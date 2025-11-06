Сегодня 06 ноября 2025
Режиссёра Kingdom Come: Deliverance 2 расстроило, что The Outer Worlds 2 не похожа на Kingdom Come: Deliverance 2

Глава разработки средневековой RPG с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра (Daniel Vavra) поделился мнением о сатирической ролевой игре The Outer Worlds 2 от принадлежащей Microsoft студии Obsidian Entertainment.

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

У себя в микроблоге Вавра отчитался, что завершил прохождение The Outer Worlds 2 и по итогу готов оценить её на 7 из 10. Три балла разработчик вычел из-за отсутствия инноваций и статичного мира.

Вавру расстроило, что даже «со всеми деньгами Microsoft» компания и люди в ответе за Fallout и New Vegas не смогли придумать «хоть одну свежую механику, которая могла бы вывести эту проверенную, но древнюю формулу на новый уровень».

Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник изображения: Xbox Game Studios

Для иллюстрации своей позиции Вавра предложил подписчикам назвать «хоть одну новую механику из The Outer Worlds, которой не было в Deus Ex или оригинальных Fallout более 25 лет назад». Сам разработчик сделать этого не смог.

«Дайте мне живой, симулированный мир! Настоящую нелинейность! Дайте мне нечто большее, чем лутбоксы, вентиляционные шахты, загрузочные экраны и гринд уровней в статичном заскриптованном мире», — призвал Вавра.

Для справки: лутбоксов в The Outer Worlds 2 нет (источник изображения: Daniel Vávra в X)

Для справки: лутбоксов в The Outer Worlds 2 нет (источник изображения: Daniel Vavra в X)

Судя по списку требований, подметили в издании PC Gamer, Вавра хотел бы видеть от The Outer Worlds 2 нечто вроде Kingdom Come: Deliverance 2, мир которой живо реагирует на действия игрока.

The Outer Worlds 2 вышла 29 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила оценки от критиков на уровне первой части и «в основном положительные» отзывы от пользователей Steam.

the outer worlds 2, obsidian entertainment, kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, ролевая игра
