Сегодня 06 ноября 2025
SK hynix оценила память ю HBM4 для Nvidi...
Новости Hardware

SK hynix оценила память ю HBM4 для Nvidia на 50 % дороже HBM3E, но это не точно

Гонка за лидерство в сегменте HBM4 началась задолго до серийного выпуска соответствующих микросхем, и SK hynix не собирается сдавать позиции, занятые на этапе экспансии HBM3E. По слухам, этот производитель уже согласовал с Nvidia цены на свою память типа HBM4, которую начнёт поставлять для производства ускорителей Rubin во второй половине 2026 года.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как поясняет Business Korea со ссылкой на собственные осведомлённые источники, микросхемы HBM4 в исполнении SK hynix обойдутся Nvidia более чем на 50 % дороже HBM3E. Такая разница вполне ожидаема, и в целом на каждый ускоритель Nvidia должна будет тратить по $560 на закупку HBM4. Чисто формально, такой уровень цен будет считаться вполне конкурентоспособным, и позволит SK hynix сохранить лидирующее положение и после перехода на HBM4.

Компания постаралась заявить о завершении разработки HBM4 быстрее конкурентов ещё в середине сентября, но Micron попыталась привлечь внимание к своей продукции заявлениями о её высоких скоростных характеристиках, а Samsung Electronics полна решимости быстро наверстать упущенное, если её память типа HBM4 устроит Nvidia на уровне технических требований.

Сама SK hynix комментировать слухи отказалась, ограничившись заявлением о том, что цены и объёмы поставок продукции, соответствующей требованиям Nvidia, согласованы, а существующий уровень прибыльности будет сохранён и в будущем. Не секрет, что на фоне бума ИИ дорожает и обычная DRAM типов DDR4 и DDR5, но этим дело не ограничивается. Как поясняет Business Korea, цены на GDDR и LPDDR тоже идут вверх. С учётом этих тенденций и предполагаемых условий поставок HBM4 для нужд Nvidia, компания SK hynix может сохранить норму операционной прибыли в следующем году в сегменте DRAM в целом на уровне от 50 до 60 %, как резюмируют южнокорейские источники. Тем более, что в сегменте HBM она уже распродала всю производственную программу на следующий год.

Источник:

sk hynix, hbm4, hbm3e, nvidia, производство микросхем
