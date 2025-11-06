SK hynix оценила память HBM4 для Nvidia на 50 % дороже HBM3E, но это не точно

Гонка за лидерство в сегменте HBM4 началась задолго до серийного выпуска соответствующих микросхем, и SK hynix не собирается сдавать позиции, занятые на этапе экспансии HBM3E. По слухам, этот производитель уже согласовал с Nvidia цены на свою память типа HBM4, которую начнёт поставлять для производства ускорителей Rubin во второй половине 2026 года.

Как поясняет Business Korea со ссылкой на собственные осведомлённые источники, микросхемы HBM4 в исполнении SK hynix обойдутся Nvidia более чем на 50 % дороже HBM3E. Такая разница вполне ожидаема, и в целом на каждый ускоритель Nvidia должна будет тратить по $560 на закупку HBM4. Чисто формально, такой уровень цен будет считаться вполне конкурентоспособным, и позволит SK hynix сохранить лидирующее положение и после перехода на HBM4.

Компания постаралась заявить о завершении разработки HBM4 быстрее конкурентов ещё в середине сентября, но Micron попыталась привлечь внимание к своей продукции заявлениями о её высоких скоростных характеристиках, а Samsung Electronics полна решимости быстро наверстать упущенное, если её память типа HBM4 устроит Nvidia на уровне технических требований.

Сама SK hynix комментировать слухи отказалась, ограничившись заявлением о том, что цены и объёмы поставок продукции, соответствующей требованиям Nvidia, согласованы, а существующий уровень прибыльности будет сохранён и в будущем. Не секрет, что на фоне бума ИИ дорожает и обычная DRAM типов DDR4 и DDR5, но этим дело не ограничивается. Как поясняет Business Korea, цены на GDDR и LPDDR тоже идут вверх. С учётом этих тенденций и предполагаемых условий поставок HBM4 для нужд Nvidia, компания SK hynix может сохранить норму операционной прибыли в следующем году в сегменте DRAM в целом на уровне от 50 до 60 %, как резюмируют южнокорейские источники. Тем более, что в сегменте HBM она уже распродала всю производственную программу на следующий год.