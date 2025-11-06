Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры NetEase закроет студию экс-разработчиков...
реклама
Новости Software

NetEase закроет студию экс-разработчиков Watch Dogs и Splinter Cell — она занималась приключенческим боевиком в духе «Очень странных дел»

Открытая в 2023 году при финансовой поддержке NetEase Games канадская Bad Brain Game Studios закрывается, не выпустив ни одной игры. Об этом сообщил руководитель студии Шон Крукс (Sean Crooks) на своей странице в LinkedIn.

Источник изображения: Bad Brain Game Studios

Источник изображения: Bad Brain Game Studios

Bad Brain Game Studios вслед за Humanoid Origin, Worlds Untold, Jar of Sparks, Fantastic Pixel Castle и другими студиями NetEase Games осталась без средств к существованию после отзыва финансирования со стороны китайского издателя.

Как стало известно, Bad Brain Game Studios будет закрыта 17 ноября (в один день с Fantastic Pixel Castle). В последние месяцы команда искала нового партнёра для своего дебютного проекта, но не сложилось.

Мультипликационный ролик, которым Bad Brain Game Studios возвестила о своём существовании

До недавних пор Bad Brain Game Studios работала над приключенческим экшеном с открытым миром The Midnight Riders (кодовое название) на движке Unreal Engine 5. Игра была навеяна культовыми фильмами 80-х.

На фоне закрытия студии Крукс опубликовал пятиминутный ролик с демонстрацией отрывков игрового процесса The Midnight Riders. Судя по всему, как минимум частично разработчики вдохновлялись и сериалом «Очень странные дела».

По словам Крукса, The Midnight Riders и интеллектуальная собственность в её основе до сих пор доступны для выкупа и партнёрства. NetEase Games открыта к разговорам с издателями, видящими потенциал в продолжении разработки.

Bad Brain Game Studios была учреждена ветеранами Ubisoft с опытом работы над серией Watch Dogs, Driver: San Francisco, Far Cry 2, Child of Light, Splinter Cell: Conviction, Splinter Cell: Blacklist и другими играми.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NetEase отозвала финансирование амбициозной MMO ветерана World of Warcraft — студия Fantastic Pixel Castle закрывается
Создателей Hyper Light Drifter и Possessor(s) настигла вторая за месяц волна увольнений — от команды новой игры к релизу может никого не остаться
Массовые увольнения в Amazon больно ударили по игровому подразделению — компания отходит от разработки MMO
Исследование: драйвером индустрии являются компьютерные клубы в регионах
Rockstar обвинила уволенных разработчиков GTA VI в сливе конфиденциальной информации
По мотивам сериала «Киберслав» выйдет «Киберслав: Затмение» — приключенческий ролевой экшен в мире славянского технофэнтези
Теги: netease games, увольнения, сокращения
bad brain game studios, netease games, увольнения, сокращения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.