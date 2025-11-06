NetEase закроет студию экс-разработчиков Watch Dogs и Splinter Cell — она занималась приключенческим боевиком в духе «Очень странных дел»

Открытая в 2023 году при финансовой поддержке NetEase Games канадская Bad Brain Game Studios закрывается, не выпустив ни одной игры. Об этом сообщил руководитель студии Шон Крукс (Sean Crooks) на своей странице в LinkedIn.

Bad Brain Game Studios вслед за Humanoid Origin, Worlds Untold, Jar of Sparks, Fantastic Pixel Castle и другими студиями NetEase Games осталась без средств к существованию после отзыва финансирования со стороны китайского издателя.

Как стало известно, Bad Brain Game Studios будет закрыта 17 ноября (в один день с Fantastic Pixel Castle). В последние месяцы команда искала нового партнёра для своего дебютного проекта, но не сложилось.

До недавних пор Bad Brain Game Studios работала над приключенческим экшеном с открытым миром The Midnight Riders (кодовое название) на движке Unreal Engine 5. Игра была навеяна культовыми фильмами 80-х.

На фоне закрытия студии Крукс опубликовал пятиминутный ролик с демонстрацией отрывков игрового процесса The Midnight Riders. Судя по всему, как минимум частично разработчики вдохновлялись и сериалом «Очень странные дела».

По словам Крукса, The Midnight Riders и интеллектуальная собственность в её основе до сих пор доступны для выкупа и партнёрства. NetEase Games открыта к разговорам с издателями, видящими потенциал в продолжении разработки.

Bad Brain Game Studios была учреждена ветеранами Ubisoft с опытом работы над серией Watch Dogs, Driver: San Francisco, Far Cry 2, Child of Light, Splinter Cell: Conviction, Splinter Cell: Blacklist и другими играми.