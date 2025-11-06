Сегодня 06 ноября 2025
AMD пожаловалась на угрозу ценовой конкуренции из-за альянса Intel и Nvidia

Компания AMD в направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США финансовом квартальном отчёте обратила внимание на факт партнёрства двух своих крупнейших конкурентов — Intel и Nvidia. В сентябре эти компании объявили о совместном проекте, в рамках которого на свет появятся «несколько поколений» продуктов для ПК и центров обработки данных. AMD предупредила о его возможных последствиях для себя.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

AMD упомянула проект Intel и Nvidia в разделе своего отчёта, посвящённом экономическим и стратегическим рискам. Он приводится в качестве примера стратегического партнёрства, поглощения и делового сотрудничества между соперниками, которое может «усилить конкуренцию и оказать на наш бизнес отрицательное влияние».

«Это партнёрство способно привести к усилению конкуренции и ценовому соперничеству с нашей продукцией, что может существенно повлиять на наш бизнес, финансовое положение и рентабельность», — говорится в документе AMD.

В сентябрьском интервью вице-президент и генеральный менеджер AMD по работе с OEM-клиентами Джейсон Банта (Jason Banta) заявил, что производитель «вполне уверен» в своей конкурентоспособности в свете совместного проекта Intel и Nvidia. «Мы уверены в своих планах. Мы добились восхитительных результатов. Вы видели продукты [семейства] Strix Halo, которые по-настоящему определяют целую категорию», — отметил он.

Источник:

Теги: amd, intel, nvidia
