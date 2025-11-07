Сегодня 07 ноября 2025
ИИ-генератор видео Sora от OpenAI для Android скачали почти полмиллиона человек в первый день

Запуск приложения Sora для Android оказался весьма удачным. Согласно оценкам аналитической компании Appfigures, в первый день своего появления в магазине Google Play приложение для генерации видеоконтента с использованием искусственного компании OpenAI, разработчика ChatGPT, скачало более 470 тыс. человек на всех рынках, где оно было доступно.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Цифры говорят о том, что запуск Sora на Android более чем в четыре раза превышает показатели на момент запуска приложения на iOS. При этом число установок приложения более чем втрое выше, но Appfigures отмечает, что это не прямое сравнение.

На iOS приложение Sora было доступно только в США и Канаде, и только по приглашению. Версия для Android была выпущена в США, Канаде, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Вьетнаме. В конце октября OpenAI отказалась от условия «доступ по приглашению» на всех своих основных рынках.

Генератор видеоконтента с помощью ИИ стал настоящим хитом после своего дебюта, несмотря на свой прежний эксклюзивный статус. Приложение для iOS установили более миллиона раз за первую неделю после запуска, и оно быстро вырвалось на вершину App Store. Сегодня оно занимает 4-е место в рейтинге лучших бесплатных приложений для iPhone в App Store в США.

Sora предлагает создание видео с помощью ИИ на основе подсказок пользователей (промптов). Видеоролики могут включать анимированных искусственным интеллектом пользователей и их друзей с помощью функции Cameos. Видео можно прокручивать в вертикальной ленте, как в TikTok. Таким образом, можно видеть, что другие пользователи делают с помощью этой технологии.

Appfigures также пересмотрела свои предыдущие оценки количества загрузок приложения Sora на iOS в первый день. Изначально было подсчитано около 56 тыс. загрузок в первый день. Сейчас оценка приближается 110 тыс. При этом 69 300 установок приходятся на пользователей из США. Для сравнения, приложение Sora для Android было установлено в США примерно 296 тыс. раз. Общее количество установок составляет 470 тыс., что свидетельствует о сохраняющемся интересе к ИИ-видеоредактору даже после того, как первоначальный ажиотаж вокруг его запуска на iOS утих.

Генератор видео от OpenAI будет конкурировать с приложением Vibes от Meta, которое в целом выполняет те же функции. Сегодня компания выпустила мобильное приложение Vibes в Европе. В США приложение дебютировало в августе.

Источник:

Теги: sora, генератор видео, искусственный интеллект, openai, android
