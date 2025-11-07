Выручка Meta✴ от запрещённой и мошеннической рекламы в 2024 году достигла $16 млрд

Компания Meta✴ оценила, что около 10 % её совокупных доходов от рекламы в 2024 году (примерно $16 млрд) были получены от размещения объявлений, связанных с мошенничеством и запрещёнными товарами. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на публикацию Reuters. К таким объявлениям была причислена реклама мошеннических схем в сфере электронной коммерции и инвестиций, нелегальных онлайн-казино, а также продажа запрещённых медицинских товаров.

Из документов, датированных декабрём 2024 года, о которых стало известно Reuters, следует, что ежегодно Meta✴ генерирует около $7 млрд выручки от так называемой рекламы «повышенного риска», то есть, объявлений, которые заведомо вводят пользователей в заблуждение. При этом, согласно другим внутренним данным, все платформы компании ежедневно показывают пользователям примерно 15 миллиардов таких объявлений. Хотя некоторые документы отражают стремление Meta✴ сократить объём недобросовестной рекламы, другие свидетельствуют об определённой обеспокоенности, так как резкое удаление подобных объявлений может негативно повлиять на бизнес-прогнозы компании.

В Meta✴ заявили, что «активно борются» с мошеннической рекламой и обманом в своих приложениях. При этом подчёркивается, что оценка в 10 % является «грубой» и не окончательной, так как дополнительные проверки показывают, что многие из этих объявлений на самом деле не нарушали политику компании.

Всего выручка Meta✴ в 2024 году превысила $164,5 млрд, а недавно компания сообщила, что в третьем квартале её доходы выросли на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $51,24 млрд. Компания также повысила нижнюю границу прогнозируемых годовых расходов на $2 млрд в связи с масштабными инвестициями в искусственный интеллект.