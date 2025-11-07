Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Выручка M**a от запрещённой и мошенничес...
реклама
Новости Hardware

Выручка Meta✴ от запрещённой и мошеннической рекламы в 2024 году достигла $16 млрд

Компания Meta оценила, что около 10 % её совокупных доходов от рекламы в 2024 году (примерно $16 млрд) были получены от размещения объявлений, связанных с мошенничеством и запрещёнными товарами. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на публикацию Reuters. К таким объявлениям была причислена реклама мошеннических схем в сфере электронной коммерции и инвестиций, нелегальных онлайн-казино, а также продажа запрещённых медицинских товаров.

Источник изображения: Muhammad Asyfaul/Unsplash

Источник изображения: Muhammad Asyfaul/Unsplash

Из документов, датированных декабрём 2024 года, о которых стало известно Reuters, следует, что ежегодно Meta генерирует около $7 млрд выручки от так называемой рекламы «повышенного риска», то есть, объявлений, которые заведомо вводят пользователей в заблуждение. При этом, согласно другим внутренним данным, все платформы компании ежедневно показывают пользователям примерно 15 миллиардов таких объявлений. Хотя некоторые документы отражают стремление Meta сократить объём недобросовестной рекламы, другие свидетельствуют об определённой обеспокоенности, так как резкое удаление подобных объявлений может негативно повлиять на бизнес-прогнозы компании.

В Meta заявили, что «активно борются» с мошеннической рекламой и обманом в своих приложениях. При этом подчёркивается, что оценка в 10 % является «грубой» и не окончательной, так как дополнительные проверки показывают, что многие из этих объявлений на самом деле не нарушали политику компании.

Всего выручка Meta в 2024 году превысила $164,5 млрд, а недавно компания сообщила, что в третьем квартале её доходы выросли на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $51,24 млрд. Компания также повысила нижнюю границу прогнозируемых годовых расходов на $2 млрд в связи с масштабными инвестициями в искусственный интеллект.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Соцсеть Bluesky набрала 40 млн пользователей и начала тестировать функцию дизлайков
Марк Цукерберг пообещал и дальше заваливать соцсети ИИ-контентом
Adobe представила ИИ для создания контента и управления каналами в соцсетях
В Сингапуре телефонных и интернет-мошенников начнут бить розгами
Захваченная часть Nexperia объяснила, почему остановила поставки чиповых полуфабрикатов в Китай
Опасения ИИ-пузыря вновь потянули мировые фондовые индексы вниз
Теги: me, социальные сети, финансы, реклама
me, социальные сети, финансы, реклама
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.