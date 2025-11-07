Сегодня 07 ноября 2025
Россиянам будут на сутки отключать SMS и мобильный интернет после возвращения из-за границы

При возвращении SIM-карты из международного роуминга или периода её неактивности в течение 72 часов повторное включение номера будет сопровождаться суточным периодом «охлаждения», в течение которого не будут работать SMS и мобильный интернет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Источник изображения: sarah b / unsplash.com

Период «охлаждения» той же продолжительности уже действует в отношении SIM-карт зарубежных операторов, но отечественные номера можно будет вывести из-под этой меры, если абонент пройдёт верификацию. Процедура верификации предполагает получение SMS со ссылкой — владелец номера переходит по этой ссылке и вводит на соответствующей странице капчу, подтверждая тем самым, что является человеком. Сейчас российские операторы решают вопрос о технической возможности реализовать подобный защитный механизм. Как стало известно ранее, с SIM-картами зарубежных операторов он работает со сбоями, даже после периода «охлаждения» SMS и мобильный интернет не включаются, и гости из-за рубежа не имеют возможности подтверждать транзакции в своих банках.

Подобные меры уже действуют в других странах, где остро стоит вопрос террористической угрозы: в США и Израиле работают механизмы верификации абонентов и проверки SIM-карт, а в Индии на несколько часов блокируются мобильный интернет и звонки. Впрочем, полной гарантии того, что эти меры помогут в противодействии атакам БПЛА нет, указывают эксперты, — на практике требуется их сочетание с методами цифрового, радиоэлектронного и физического противодействия.

На первых порах период «охлаждения» российских SIM-карт может вызывать раздражение у абонентов, особенно в аэропортах, где вопрос времени особенно критичен. Сбои в работе зарубежных SIM-карт уже почти получилось преодолеть, и с отечественными всё будет проще. Но поначалу и здесь придётся мириться со сложностями. Такие проблемы можно решить, например, при помощи централизованной базы IMEI-номеров, предлагают эксперты, — это поможет избежать неудобств.

