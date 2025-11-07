До сих пор нам чаще приходилось слышать о том, что производители памяти типа HBM распределили весь объём поставок на год вперёд на фоне сохраняющегося бума ИИ. Подобным положением дел теперь могут «похвастать» и производители твердотельных накопителей, если верить ссылающемуся на Yahoo! Finance ресурсу TrendForce. Компания SanDisk считает, что память NAND останется в дефиците до конца следующего года.

Об этом стало известно после публикации квартального отчёта этого производителя NAND и SSD. Спрос будет превышать предложение на протяжении всего следующего года, как минимум, а характер переговоров с клиентами позволяет руководству SanDisk думать, что такое положение дел сохранится и в какой-то части 2027 года. Нехватка памяти типа NAND, по мнению генерального директора Дэвида Гёкелера (David Goeckeler), обусловлена долгосрочными тенденциями роста спроса, принятыми ранее решениями о величине капитальных вложений, а также миграцией на новые технологические процессы по всей отрасли.

Впервые в 2026 году, как ожидает глава SanDisk, выручка от реализации NAND в серверном сегменте превысит мобильную, поскольку она растёт более активно и сочетается с более разнообразной клиентской базой. Предприятия по выпуску твердотельной памяти SanDisk сейчас загружены на полную и работают на пределе своих возможностей, а складские запасы готовой продукции резко сократились.

Готовит SanDisk и специальное решение для рынка ИИ — скоростную флеш-память HBF, которую можно будет применять как в серверной инфраструктуре, так и в сфере периферийных вычислений. Она в полной мере проявит себя в приложениях, связанных с так называемым инференсом.