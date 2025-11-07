Apple обнаружила противоречия в законах DSA и DMA, пытаясь отбиться от изменений в App Store

Apple направила письмо в Еврокомиссию, которая является основным отраслевым регулятором Евросоюза, в котором раскритиковала недавние запросы о необходимости соответствия платформы App Store требованиям закона о цифровых услугах (DSA). Компания указала на то, что недавние запросы Еврокомиссии противоречат отдельным требованиям закона о цифровых рынках (DMA), которые Apple пришлось реализовать ранее.

Ранее ЕК запросила у Apple информацию о том, как компания выявляет мошеннический контент и что делает для снижения рисков финансовых махинаций в приложениях. В отдельном послании были запрошены данные о подробностях политики Apple в отношении защиты несовершеннолетних пользователей App Store. Оба запроса направлены компании в рамках продолжающегося расследования соблюдения требований действующего в ЕС закона о цифровых услугах.

Ответ Apple подготовил вице-президент по юридическим вопросам Кайл Андир (Kyle Andeer), который дал комментарии на интересующие регулятора вопросы. Он также указал на лицемерие, когда ставится под сомнение защита прав потребителей в App Store, и в то же время от Apple требуют обеспечение поддержки функций, которые не подпадают под эти меры. В письме Андир говорит, что «трудно увязать» расследование по DSA с «агрессивной интерпретацией и применением» ЕК закона о цифровых рынках. Он также утверждает, что расследование в отношении защитных механизмов App Store «противоречит всякой логике» в свете требований DMA. Он также заявил, что ЕК должна обеспечить соблюдение DSA и DMA как единого целого, а не как отдельных политик.

«Нет логики в том, чтобы требовать от Apple защищиты пользователей, в том числе несовершеннолетних, от мошенничества в App Store, и в то же время требовать реализации таких функций, как переход по ссылкам и просмотр веб-страниц, которые увеличивают риск мошенничества без необходимых мер предосторожности. Комиссия не может одновременно запрещать Apple предпринимать шаги, которые компания считает необходимыми для снижения риска афер и мошенничества в App Store, и при этом подвергать Apple пристальному контролю на предмет того, что она не предоставляет ещё больше мер для снижения рисков в App Store. Нелогично, когда один закон ЕС поощряет Apple максимально снижать риск столкновения потребителей с мошенничеством или несовершеннолетних с потенциально вредоносными приложениями в App Store, а другой закон ЕС запрещает Apple использовать те же самые меры для снижения аналогичных рисков только потому, что они существуют за пределами App Store. Эта парадоксальная ситуация создаёт регуляторную структуру, которая фактически одобряет то, что пользователи iOS и iPadOS останутся под угрозой, если они решат не использовать App Store, когда разработчики используют сторонние ссылки, или в случае, если пользователи взаимодействуют со сторонними продуктами для iOS и iPadOS», — говорится в письме Андира.

Он также добавил, что в случае, если ЕК не будет уделять больше внимания защите потребителей от интернет-угроз, включая разные виды мошенничества, во всех правоприменительных контекстах, включая DMA, и не будет использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для решения этих фундаментальных противоречий, цели DSA не будут достигнуты в полном объёме, независимо от того, какие меры будет предпринимать Apple для соответствия законодательству.

Напомним, европейское законодательство требует от Apple обеспечить поддержку альтернативных магазинов цифрового контента и соблюдение правил взаимодействия, которые, по мнению Apple, ослабляют конфиденциальность и безопасность. Андир написал, что закон о цифровых рынках «подвергает пользователей риску мошенничества» на сторонних платформах, и ЕК была предупреждена об этом.