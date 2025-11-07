Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple обнаружила противоречия в законах ...
реклама
Новости Software

Apple обнаружила противоречия в законах DSA и DMA, пытаясь отбиться от изменений в App Store

Apple направила письмо в Еврокомиссию, которая является основным отраслевым регулятором Евросоюза, в котором раскритиковала недавние запросы о необходимости соответствия платформы App Store требованиям закона о цифровых услугах (DSA). Компания указала на то, что недавние запросы Еврокомиссии противоречат отдельным требованиям закона о цифровых рынках (DMA), которые Apple пришлось реализовать ранее.

Источник изображения: Alireza Khoddam / unsplash.com

Источник изображения: Alireza Khoddam / unsplash.com

Ранее ЕК запросила у Apple информацию о том, как компания выявляет мошеннический контент и что делает для снижения рисков финансовых махинаций в приложениях. В отдельном послании были запрошены данные о подробностях политики Apple в отношении защиты несовершеннолетних пользователей App Store. Оба запроса направлены компании в рамках продолжающегося расследования соблюдения требований действующего в ЕС закона о цифровых услугах.

Ответ Apple подготовил вице-президент по юридическим вопросам Кайл Андир (Kyle Andeer), который дал комментарии на интересующие регулятора вопросы. Он также указал на лицемерие, когда ставится под сомнение защита прав потребителей в App Store, и в то же время от Apple требуют обеспечение поддержки функций, которые не подпадают под эти меры. В письме Андир говорит, что «трудно увязать» расследование по DSA с «агрессивной интерпретацией и применением» ЕК закона о цифровых рынках. Он также утверждает, что расследование в отношении защитных механизмов App Store «противоречит всякой логике» в свете требований DMA. Он также заявил, что ЕК должна обеспечить соблюдение DSA и DMA как единого целого, а не как отдельных политик.

«Нет логики в том, чтобы требовать от Apple защищиты пользователей, в том числе несовершеннолетних, от мошенничества в App Store, и в то же время требовать реализации таких функций, как переход по ссылкам и просмотр веб-страниц, которые увеличивают риск мошенничества без необходимых мер предосторожности. Комиссия не может одновременно запрещать Apple предпринимать шаги, которые компания считает необходимыми для снижения риска афер и мошенничества в App Store, и при этом подвергать Apple пристальному контролю на предмет того, что она не предоставляет ещё больше мер для снижения рисков в App Store. Нелогично, когда один закон ЕС поощряет Apple максимально снижать риск столкновения потребителей с мошенничеством или несовершеннолетних с потенциально вредоносными приложениями в App Store, а другой закон ЕС запрещает Apple использовать те же самые меры для снижения аналогичных рисков только потому, что они существуют за пределами App Store. Эта парадоксальная ситуация создаёт регуляторную структуру, которая фактически одобряет то, что пользователи iOS и iPadOS останутся под угрозой, если они решат не использовать App Store, когда разработчики используют сторонние ссылки, или в случае, если пользователи взаимодействуют со сторонними продуктами для iOS и iPadOS», — говорится в письме Андира.

Он также добавил, что в случае, если ЕК не будет уделять больше внимания защите потребителей от интернет-угроз, включая разные виды мошенничества, во всех правоприменительных контекстах, включая DMA, и не будет использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для решения этих фундаментальных противоречий, цели DSA не будут достигнуты в полном объёме, независимо от того, какие меры будет предпринимать Apple для соответствия законодательству.

Напомним, европейское законодательство требует от Apple обеспечить поддержку альтернативных магазинов цифрового контента и соблюдение правил взаимодействия, которые, по мнению Apple, ослабляют конфиденциальность и безопасность. Андир написал, что закон о цифровых рынках «подвергает пользователей риску мошенничества» на сторонних платформах, и ЕК была предупреждена об этом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple уменьшила цены, по которым скупает б/у iPhone, Mac, Watch и iPad у населения
Apple будет платить Google около $1 млрд в год, чтобы Siri поумнела
Мощнейший процессор Apple M5 Ultra дебютирует в Mac Studio только в 2026 году
Epic Games победила в борьбе за открытый Android — Тим Суини прокомментировал историческое соглашение с Google
Realme представила оболочку Realme UI 7.0 с дизайном в стиле Apple Liquid Glass — её получат почти 50 смартфонов
Valve научила Steam Deck скачивать игры с выключенным экраном — пользователи просили об этом больше трёх лет
Теги: apple, app store, евросоюз, регулирование
apple, app store, евросоюз, регулирование
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.