SanDisk отчиталась о росте выручки на 23 %, несмотря на скромные продажи серверных SSD

Получившая самостоятельность от Western Digital компания SanDisk на фоне растущего спроса и цен на твердотельные накопители чувствует себя не так плохо, как в разгар кризиса перепроизводства. Её выручка увеличилась на 23 % до $2,31 млрд в годовом сравнении и на 21 % последовательно, превзойдя ожидания рынка.

В сегменте центров обработки данных профильная выручка SanDisk выросла на 26 % последовательно до $269 млн, но в годовом сравнении она сократилась на 10 %. Как можно заметить, серверный сегмент пока представляет лишь около 12 % всей выручки компании, но в следующем году, как верит руководство, он по своей доле обгонит мобильный сегмент. В календаре компании уже завершился первый квартал 2026 фискального года. Память, выпускаемая по технологии BiCS8, к текущего фискального года, должна занять основную часть производственной программы SanDisk, тогда как сейчас её доля не превышает 15 %.

Примечательно, что в сегменте встраиваемых решений выручка SanDisk выросла синхронно на те же 26 %, но уже до $1,4 млрд, если сравнивать с предыдущим кварталом, а в годовом сравнении рост составил все 30 %. Клиентское направление принесло в прошедшем квартале $625 млн выручки, это на 27 % больше аналогичного периода предыдущего года, и на 11 % больше итогов предыдущего квартала.

Норма прибыли SanDisk в минувшем квартале выросла в годовом сравнении с 26,4 до 29,9 %, а в текущем квартале она может попасть в диапазон от 40,8 до 42,8 % по методике подсчёта GAAP, при этом выручка должна расположиться в диапазоне от $2,55 до $2,65 млрд. Продукцию SanDisk уже тестируют два крупных гиперскейлера с целью дальнейшей сертификации, в следующем году к ним присоединится третий. Кроме того, SanDisk надеется на начало сотрудничества с крупным OEM-поставщиком систем хранения данных, и по итогам 2026 года планирует наладить снабжение своей продукцией в общей сложности пяти гиперскейлеров.