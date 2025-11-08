Сегодня 08 ноября 2025
Очереди на покупку серверных жёстких дисков уже растянулись на два года

На этой неделе появились новые сигналы, свидетельствующие о неприятном для рядовых потребителей влиянии бума ИИ на рынок микросхем памяти: цены на DRAM всего за неделю выросли на величину до 20 %. Этим дело не ограничивается, азиатские источники говорят об увеличении очередей на получение HDD серверного класса до двух лет, а также растущем дефиците памяти типа QLC.

Источник изображения: Toshiba

Издание DigiTimes традиционно собрало всю имеющуюся на эту тему информацию в своей публикации, а ресурс ComputerBase.de приподнял завесу платного доступа к первоисточнику. В корпоративном сегменте и на серверном направлении нехватка жёстких дисков приводит к тому, что заказываемых моделей серверного класса сейчас приходится ждать по два года и более. Для сравнения, ещё в сентябре сроки их ожидания не превышали одного года. По законам рынка, серверный сегмент неизбежно начнёт влиять на потребительский, поскольку дефицит поднимет цены на серверном направлении, производители бросятся его устранять, и ресурсов для насыщения потребительского рынка перестанет хватать. Соответственно, подорожают и клиентские жёсткие диски, их станет сложнее купить.

Крупные облачные провайдеры уже обращаются к твердотельным накопителям большой ёмкости в качестве альтернативы дефицитным HDD. Особым спросом пользуются ёмкие SSD на основе памяти типа QLC. Соответственно, мощностей по выпуску этой памяти тоже становится недостаточно. По информации DigiTimes, некоторые производители NAND уже распродали все квоты на выпуск QLC на 2026 год. К началу 2027 года память типа QLC начнёт доминировать над более распространённой сейчас TLC в структуре производства чипов, как предрекают источники.

Попутно сообщается, что компания SanDisk цены на свои наиболее востребованные рынком чипы NAND поднимет сразу на 50 %. В середине сентября планировалось, что всё ограничится повышением цен на 10 %, но теперь создаются новые условия, которые позволяют производителям памяти отыгрывать потери предыдущих периодов. Примечательно, что на этом фоне в потребительском сегменте цены на DRAM и HDD уже начали расти, а вот SSD пока не торопятся следовать их примеру, хотя это наверняка временное явление.

ssd, аналитика, hdd, жёсткий диск, цены
