BioWare отпраздновала день N7 обещанием, что новая Mass Effect всё ещё в разработке

За последнее время принадлежащая Electronic Arts канадская студия BioWare приучила, что фанатам Mass Effect в неофициальный день серии 7 ноября (N7) приходится довольствоваться малым, и 2025 год не стал исключением.

Исполнительный продюсер BioWare и руководитель разработки новой Mass Effect Майкл Гембл (Michael Gamble) в приуроченном ко дню N7 обращении заверил, что игра всё ещё находится в производстве.

«Как и вы, мы знакомы со слухами. Вы чётко дали понять, что глубоко переживаете за будущее [серии]. <...> Следующая Mass Effect в разработке. EA и BioWare всё ещё нацелены рассказать больше историй в этой вселенной», — сообщил Гембл.

По словам Гембла, BioWare целиком сосредоточена на Mass Effect: «Нам нужно охватить немало вселенной, проработать множество функций и продумать кучу романов. Мы взбудоражены тем, что делаем».

У себя в микроблоге Гембл также обратился к недовольным скудностью наполнения дня N7. Разработчик понимает, что спустя почти пять лет после анонса фанаты хотят увидеть хоть что-то, но время ещё не пришло.

Кроме того, Гембл поделился новыми подробностями анонсированного на прошлый день N7 сериала Amazon по Mass Effect. Как стало известно, шоу расскажет новую историю, события которой развернутся после оригинальной трилогии.

Возвращаясь к новой Mass Effect, игра была подтверждена ещё в декабре 2020 года, однако по состоянию на начало февраля 2025-го из предварительного производства не вышла. За всё это время проект удостоился лишь нескольких тизеров.