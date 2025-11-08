OpenAI попросила власти США предоставить налоговые льготы производителям серверного оборудования и строителям ЦОД

Накануне стало известно, что глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) попросил у властей США выступить в роли поручителя по кредитам, предоставляемым этой компании на строительство предприятий по производству чипов. Как выясняется, это не единственная преференция в области государственной политики, на которую рассчитывает OpenAI.

По информации Reuters, Альтман подтвердил, что его компания OpenAI в конце октября направила в Комитет по политике в области науки и техники Белого дома обращение с просьбой распространить налоговые льготы на сферу строительства серверного оборудования для ИИ, сопутствующей энергетической инфраструктуры и непосредственно центров обработки данных. Данные налоговые льготы будут покрываться средствами, предусмотренными так называемым «Законом о чипах», подписанным в 2022 году Джозефом Байденом (Joseph Biden) в период его президентства.

Первоначально налоговые вычеты должны были предоставляться участникам строительства предприятий по производству чипов на территории США, но OpenAI считает, что развитие вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта имеет не меньшее значение для американского государства. Сэм Альтман в своём посте на страницах социальной сети X перечислил отрасли, которые могли бы выиграть от получения соответствующих фискальных льгот: «Мы считаем, что реиндустриализация по всему фронту — заводы, турбины, трансформаторы, сталь и многое другое, поможет всем в нашей отрасли и прочих отраслях, включая нас». По мнению Альтмана, налоговый вычет стал бы совершенно другой формой поддержки, чем поручительство по кредитам для OpenAI со стороны государства.

В ближайшие восемь лет OpenAI намерена потратить на строительство ЦОД в США около $1,4 трлн. Компания рассчитывает, что в новом для себя сегменте деятельности — выпуске чипов, она сможет рассчитывать на государственную поддержку в виде кредитов. При этом строительство ЦОД как таковое не должно финансово поддерживаться государством, как подчеркнул Альтман. Представители Белого дома также подтвердили, что не планируют спасать OpenAI от банкротства, если до этого дойдёт дело.