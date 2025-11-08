Неанонсированный Ryzen 5 7500X3D появился в продаже в составе готового игрового ПК

AMD официально не представляла процессор Ryzen 5 7500X3D. Упоминания чипа даже нет на официальном сайте компании. Тем не менее американский Microcenter стал первым ретейлером, который предлагает указанный процессор в составе готового игрового ПК PowerSpec G527. Также в ассортименте магазина есть аналогичная модель ПК G525, основанная на Ryzen 5 7600X3D.

Ретейлер подтверждает, что Ryzen 5 7500X3D — это шестиядерный процессор с OPN-маркировкой 100-000001904, обладающий базовой частотой 4,0 ГГц. Максимальная частота чипа не сообщается.

В составе игрового ПК PowerSpec G527 также используется материнская плата на чипсете AMD B850, 32 Гбайт ОЗУ DDR5-6000 и видеокарта Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт памяти. Стоимость системы составляет $999.

В составе практически аналогичного ПК PowerSpec G525 стоимостью $1099 предлагается процессор Ryzen 5 7600X3D. Из этого можно сделать вывод, что закупочная стоимость Ryzen 5 7500X3D существенно ниже цены Ryzen 5 7600X3D — разница может доходить до $100.

Как и все модели Ryzen 7000X3D модель Ryzen 5 7500X3D не поддерживает дополнительный разгон. Весьма вероятно, что Ryzen 5 7500X3D, как и Ryzen 5 7600X3D, является эксклюзивом Microcenter и его доступность будет ограниченной.