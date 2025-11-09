Сегодня 09 ноября 2025
Магазины в Японии вынуждены ограничивать продажи на фоне резкого роста цен на SSD, HDD и RAM

Японские продавцы компьютерных комплектующих стали вынужденно ограничивать продажи твердотельных накопителей, жёстких дисков и оперативной памяти из-за сокращения их предложения в условиях растущего дефицита, вызванного перенаправлением производственных мощностей под нужды искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Несколько компьютерных магазинов в токийском районе Акихабара ввели ограничения на покупку модулей RAM, SSD и HDD. Причиной стали резкое сокращение поставок и опасения по поводу скупки товаров впрок, сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Akiba PC Hotline. Например, в одном магазине установили лимит в восемь единиц в одной партии товара, в другом действуют ещё более строгие ограничения — не более двух накопителей или модулей SO-DIMM и до четырёх планок памяти на человека. При этом для клиентов, приобретающих полностью собранный новый компьютер, допустимый лимит может быть повышен.

Причиной введения таких мер стало резкое сокращение поставок от дистрибьюторов, которые приостановили отгрузки некоторых позиций без чётких прогнозов по восстановлению поставок. В результате запасы на складах магазинов стремительно стали истощаться. На этом фоне ожидается резкий скачок цен на комплектующие, что сильнее всего ударит, как считают эксперты, по энтузиастам и сборщикам ПК.

Острую нехватку чипов памяти и накопителей связывают с ажиотажным спросом на графические процессоры для систем искусственного интеллекта. Производители полупроводниковой продукции массово переориентируют производственные линии на выпуск SSD, DRAM и HDD для нужд активно развивающейся ИИ-инфраструктуры, что уже сейчас привело к повышению цен на оперативную память в два раза.

Ситуация усугубляется тем, что дефицит и рост цен затронули не только современные стандарты памяти, но и устаревающие. Покупатели не смогут сэкономить, выбрав более старую технологию DDR4, поскольку предложение этих чипов также начало сокращаться из-за перехода производителей на более прибыльные модули DDR5. И хотя некоторые компании продлевают или возобновляют выпуск DDR4, объёмов этого производства недостаточно для снижения рыночного давления.

Даже при желании производителей нарастить производственные мощности, строительство новых фабрик, способных выпускать больше чипов, займёт несколько лет. Кроме того, в воздухе уже витает «призрак» так называемого ИИ-пузыря. По мнению многих экспертов, отрасль уже находится внутри него. И это лишь вопрос времени, когда он лопнет.

Источники:

Теги: ии, накопители, ssd, hdd, япония
