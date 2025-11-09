У Intel закончились процессоры для розницы — покупатели на Amazon вынуждены брать Ryzen

Между процессорами AMD и Intel разверзлась огромная пропасть, если судить по объёмам продаж. Данные о реализации настольных процессоров в американском Amazon за октябрь показывают, что доля AMD Ryzen на розничном рынке достигла 83,8 %. Но связано это не с тем, что Intel Core никому не нужны — просто купить их теперь проблематично из-за дефицита, о котором сама Intel недавно предупреждала.

Всего за октябрь через Amazon в США было продано 52 800 настольных процессоров AMD и всего лишь 10 200 процессоров Intel. Выручка компаний от этих продаж составила $14,4 млн и $3,1 млн соответственно. Таким образом, средняя цена проданного чипа AMD составила $272,05, тогда как у Intel этот показатель немного выше — $308,62.

Что интересно, наибольшей популярностью среди покупателей Amazon пользовались отнюдь не самые доступные процессоры AMD с кешем 3D V-Cache — Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D разошлись тиражом примерно по 8000 единиц каждый. Третьим и четвёртым по популярности оказались бюджетные чипы AMD — недорогой Ryzen 5 5500 и более современный и мощный Ryzen 5 9600X с продажами по 5000 единиц каждый.

С другой стороны, среди чипов Intel лучшие продажи показали Core i9-14900K и Core i7-14700K — каждый разошёлся тиражом всего лишь около 1000 единиц. Схожие продажи показал и современный Core Ultra 7 265K — помогло снижение цены ниже отметки в $300. Бюджетные чипы Intel, такие как Core i3-14100 и 14100F, показали продажи на уровне всего лишь 50 единиц каждый.

Сложившаяся картина обусловлена сразу несколькими факторами, главным из которых является острый дефицит процессоров Intel, о котором компания предупреждала в конце октября во время квартальной отчётной конференции.

Отличные продажи процессоров Ryzen 7 7800X3D и 9800X3D в целом не удивительны — это лучшие на данный момент решения для игровых ПК, и у Intel для них просто нет достойной альтернативы. Аналогично со старшими Ryzen 9 X3D, которые выбирают для мощных рабочих систем. Самым производительным настольным процессором Intel сейчас является Core i9-14900K прошлого поколения, и он по-прежнему пользуется высоким спросом, но найти эти процессоры в продаже становится всё сложнее. Более свежая альтернатива в лице Core Ultra 9 285K тоже испытывает перебои с поставками, хотя и не столь значительные — здесь на спрос влияет то, что этот чип уступает предшественникам и конкурентам по производительности.

Ситуация с дефицитом Intel Core усугубляется в среднем и бюджетном ценовых сегментах. По данным портала 3Camel, отслеживающего изменение цен и доступность различных товаров на Amazon, такой прежде популярный процессор для игровых систем среднего уровня, как Core i5-14600K, был недоступен половину октября. Также практически с начала октября на Amazon нет в наличии «народных» моделей вроде Core i5-14400F. Ожидаемо, одновременно с дефицитом фиксируется рост цен на процессоры Intel.

Таким образом, слабые продажи — не отражение того, что Intel стала никому не нужна, а следствие дефицита, который проявляется конкретно на Amazon. В других магазинах ситуация с доступностью Intel может быть иной. При этом в готовых компьютерах недостатка процессоров Intel пока не наблюдается, что говорит о том, что большая часть чипов ушла в OEM-сегмент, а розничному рынку их попросту не досталось.

И вряд ли ситуация исправится в ближайшее время. Во время отчётной конференции по итогам третьего квартала в конце октября компания Intel отметила, что не собирается наращивать производство старых процессоров, к которым относятся и Core 14-го поколения. Компания признала, что это приведёт к дефициту, однако преодолеть его помогут уже новые чипы, полномасштабный выпуск которых запланирован только на следующий год.