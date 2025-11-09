Сегодня 09 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры У Intel закончились процессоры для розни...
реклама
Новости Hardware

У Intel закончились процессоры для розницы — покупатели на Amazon вынуждены брать Ryzen

Между процессорами AMD и Intel разверзлась огромная пропасть, если судить по объёмам продаж. Данные о реализации настольных процессоров в американском Amazon за октябрь показывают, что доля AMD Ryzen на розничном рынке достигла 83,8 %. Но связано это не с тем, что Intel Core никому не нужны — просто купить их теперь проблематично из-за дефицита, о котором сама Intel недавно предупреждала.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Всего за октябрь через Amazon в США было продано 52 800 настольных процессоров AMD и всего лишь 10 200 процессоров Intel. Выручка компаний от этих продаж составила $14,4 млн и $3,1 млн соответственно. Таким образом, средняя цена проданного чипа AMD составила $272,05, тогда как у Intel этот показатель немного выше — $308,62.

Что интересно, наибольшей популярностью среди покупателей Amazon пользовались отнюдь не самые доступные процессоры AMD с кешем 3D V-Cache — Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D разошлись тиражом примерно по 8000 единиц каждый. Третьим и четвёртым по популярности оказались бюджетные чипы AMD — недорогой Ryzen 5 5500 и более современный и мощный Ryzen 5 9600X с продажами по 5000 единиц каждый.

С другой стороны, среди чипов Intel лучшие продажи показали Core i9-14900K и Core i7-14700K — каждый разошёлся тиражом всего лишь около 1000 единиц. Схожие продажи показал и современный Core Ultra 7 265K — помогло снижение цены ниже отметки в $300. Бюджетные чипы Intel, такие как Core i3-14100 и 14100F, показали продажи на уровне всего лишь 50 единиц каждый.

Сложившаяся картина обусловлена сразу несколькими факторами, главным из которых является острый дефицит процессоров Intel, о котором компания предупреждала в конце октября во время квартальной отчётной конференции.

Отличные продажи процессоров Ryzen 7 7800X3D и 9800X3D в целом не удивительны — это лучшие на данный момент решения для игровых ПК, и у Intel для них просто нет достойной альтернативы. Аналогично со старшими Ryzen 9 X3D, которые выбирают для мощных рабочих систем. Самым производительным настольным процессором Intel сейчас является Core i9-14900K прошлого поколения, и он по-прежнему пользуется высоким спросом, но найти эти процессоры в продаже становится всё сложнее. Более свежая альтернатива в лице Core Ultra 9 285K тоже испытывает перебои с поставками, хотя и не столь значительные — здесь на спрос влияет то, что этот чип уступает предшественникам и конкурентам по производительности.

Изменение цены Core i5-14600K. Пунктирная зелёная линия — процессора нет в наличии

Изменение цены Core i5-14600K. Пунктирная зелёная линия — процессора нет в наличии

Ситуация с дефицитом Intel Core усугубляется в среднем и бюджетном ценовых сегментах. По данным портала 3Camel, отслеживающего изменение цен и доступность различных товаров на Amazon, такой прежде популярный процессор для игровых систем среднего уровня, как Core i5-14600K, был недоступен половину октября. Также практически с начала октября на Amazon нет в наличии «народных» моделей вроде Core i5-14400F. Ожидаемо, одновременно с дефицитом фиксируется рост цен на процессоры Intel.

Изменение цены Core i5-14400F. Пунктирная зелёная линия — процессора нет в наличии

Изменение цены Core i5-14400F. Пунктирная зелёная линия — процессора нет в наличии

Таким образом, слабые продажи — не отражение того, что Intel стала никому не нужна, а следствие дефицита, который проявляется конкретно на Amazon. В других магазинах ситуация с доступностью Intel может быть иной. При этом в готовых компьютерах недостатка процессоров Intel пока не наблюдается, что говорит о том, что большая часть чипов ушла в OEM-сегмент, а розничному рынку их попросту не досталось.

И вряд ли ситуация исправится в ближайшее время. Во время отчётной конференции по итогам третьего квартала в конце октября компания Intel отметила, что не собирается наращивать производство старых процессоров, к которым относятся и Core 14-го поколения. Компания признала, что это приведёт к дефициту, однако преодолеть его помогут уже новые чипы, полномасштабный выпуск которых запланирован только на следующий год.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Японии начали ограничивать продажи SSD, HDD и RAM в одни руки из-за дефицита и роста цен
Выход видеокарт GeForce RTX 50 Super не отменяется, но переносится на лучшие времена
Intel предрекла дефицит процессоров Core — Windows 10 спровоцировала взрывной спрос на ПК
Глава AMD Лиза Су подтвердила выход 2-нм процессоров EPYC в 2026 году
Неанонсированный Ryzen 5 7500X3D появился в продаже в составе готового игрового ПК
AMD пожаловалась на угрозу ценовой конкуренции из-за альянса Intel и Nvidia
Теги: amd, intel, процессор, дефицит
amd, intel, процессор, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.