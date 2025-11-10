Чтобы устранить дефицит мощностей по выпуску чипов, TSMC вложится в строительство 12 новых фабрик

Тёплый приём, который был оказан основателю Nvidia во время его недавнего визита на Тайвань, лишний раз показывает, насколько важным клиентом эта компания является для TSMC. Последняя в условиях бума ИИ готова увеличивать количество строящихся предприятий по выпуску чипов, как поясняют тайваньские источники. Только в следующем году средства будут направлены на строительство 12 новых фабрик на Тайване.

По данным Liberty Times, на которые ссылается TrendForce, дефицит мощностей у TSMC ощущается не только на новейшем 2-нм техпроцессе, но и более зрелом 3-нм, который по итогам прошлого квартала обеспечил 23 % выручки компании. Существующих предприятий TSMC в Синьчжу и Гаосюне в общем количестве семи штук более не хватает для удовлетворения текущего спроса и будущих заказов на выпуск 3-нм и 2-нм продукции, поэтому в следующем году компания будет одновременно финансировать строительство 12 новых предприятий на территории Тайваня. Поиски подходящих земельных участков уже ведутся — как правило, они располагаются по соседству с уже имеющимися кластерами, чтобы сократить расходы на развитие инженерной инфраструктуры и ускорить процесс строительства.

По имеющимся оценкам, капитальные расходы TSMC на строительство предприятий на территории Тайваня в следующем году достигнут $14–16 млрд, тогда как в текущем году компания в общей сложности потратит на строительство всех своих предприятий и освоение новых технологий от $40 до $42 млрд. По традиции, до 70 % этих расходов будет связано с передовыми технологиями, от 10 до 20 % будут направлены на зрелые и специализированные, а оставшиеся от 10 до 20 % средств понадобятся для освоения новых технологий упаковки чипов и расширение профильных мощностей.

Более того, Commercial Times сообщает, что в центральной части Тайваня компания начала строить предприятие, которое к 2028 году позволит ей наладить серийный выпуск 1,4-нм продукции. Опытное производство таких чипов может быть освоено уже в конце 2027 года. В строительство этого производственного кластера планируется вложить более $48 млрд. В ближайшей перспективе техпроцесс N3P будет использоваться компанией TSMC для выпуска продукции не только Nvidia (поколения Rubin), но и ускорителей Amazon (AWS) и Google собственной разработки.