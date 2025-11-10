Сегодня 10 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Чтобы устранить дефицит мощностей по вып...
реклама
Новости Hardware

Чтобы устранить дефицит мощностей по выпуску чипов, TSMC вложится в строительство 12 новых фабрик

Тёплый приём, который был оказан основателю Nvidia во время его недавнего визита на Тайвань, лишний раз показывает, насколько важным клиентом эта компания является для TSMC. Последняя в условиях бума ИИ готова увеличивать количество строящихся предприятий по выпуску чипов, как поясняют тайваньские источники. Только в следующем году средства будут направлены на строительство 12 новых фабрик на Тайване.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

По данным Liberty Times, на которые ссылается TrendForce, дефицит мощностей у TSMC ощущается не только на новейшем 2-нм техпроцессе, но и более зрелом 3-нм, который по итогам прошлого квартала обеспечил 23 % выручки компании. Существующих предприятий TSMC в Синьчжу и Гаосюне в общем количестве семи штук более не хватает для удовлетворения текущего спроса и будущих заказов на выпуск 3-нм и 2-нм продукции, поэтому в следующем году компания будет одновременно финансировать строительство 12 новых предприятий на территории Тайваня. Поиски подходящих земельных участков уже ведутся — как правило, они располагаются по соседству с уже имеющимися кластерами, чтобы сократить расходы на развитие инженерной инфраструктуры и ускорить процесс строительства.

По имеющимся оценкам, капитальные расходы TSMC на строительство предприятий на территории Тайваня в следующем году достигнут $14–16 млрд, тогда как в текущем году компания в общей сложности потратит на строительство всех своих предприятий и освоение новых технологий от $40 до $42 млрд. По традиции, до 70 % этих расходов будет связано с передовыми технологиями, от 10 до 20 % будут направлены на зрелые и специализированные, а оставшиеся от 10 до 20 % средств понадобятся для освоения новых технологий упаковки чипов и расширение профильных мощностей.

Более того, Commercial Times сообщает, что в центральной части Тайваня компания начала строить предприятие, которое к 2028 году позволит ей наладить серийный выпуск 1,4-нм продукции. Опытное производство таких чипов может быть освоено уже в конце 2027 года. В строительство этого производственного кластера планируется вложить более $48 млрд. В ближайшей перспективе техпроцесс N3P будет использоваться компанией TSMC для выпуска продукции не только Nvidia (поколения Rubin), но и ускорителей Amazon (AWS) и Google собственной разработки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Гендиректор Nvidia попросил TSMC нарастить производство чипов из-за высокого спроса на ИИ-ускорители
И целого мира мало: Илон Маск заявил, что Tesla придётся самостоятельно выпускать по 1 млн пластин с чипами ежемесячно
Опасения ИИ-пузыря вновь потянули мировые фондовые индексы вниз
Сборку процессоров Baikal M в России свернули из-за дефицита компонентов
Поставки чипов Nexperia из Китая разрешены только для гражданского применения
Apple iPhone Air оказался успехом с точки зрения маркетинга, но не по объёму продаж
Теги: tsmc, тайвань, тайваньские производители, производство микросхем, финансы
tsmc, тайвань, тайваньские производители, производство микросхем, финансы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.