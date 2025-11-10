Сегодня 10 ноября 2025
Мобильная хоррор-стратегия Resident Evil: Survival Unit не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода, но не для России

Разработчики из южнокорейской студии Joycity при поддержке издательства Aniplex объявили дату выхода своей условно-бесплатной мобильной хоррор-стратегии на выживание Resident Evil: Survival Unit.

Источник изображений: Aniplex

Напомним, Resident Evil: Survival Unit была представлена прошедшим летом и готовилась к международному релизу (Северная Америка, Европа, Япония, Южная Корея, Азия) в 2025 году.

Как стало известно, Resident Evil: Survival Unit стартует 18 ноября в 5:00 по московскому времени на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS (App Store) и Android (Google Play).

На запуске Resident Evil: Survival Unit будет доступна в 169 странах по всему миру, а ещё в девяти государствах появится в начале 2026 года (см. полный перечень). России нет ни в одном, ни другом списке.

История Resident Evil: Survival Unit развернётся параллельно Resident Evil 2 и Resident Evil 3 в альтернативной версии знакомой фанатам вселенной, где собрались персонажи разных игр серии, включая Леона, Джилл, Барри и других.

Игрокам предстоит отстраивать базу (заброшенный особняк), формировать отряды с участием узнаваемых персонажей и отправлять их на задания, собирать ресурсы, сражаться с зомби и решать головоломки.

Обещают «эксклюзивную новую историю, выходящую за рамки серии Resident Evil», влияние решений пользователя на ход сюжета и встречу с полюбившимися фанатам героями (Леон, Джилл, Клэр, Ада и другие).

Источник:

Теги: resident evil: survival unit, joycity, aniplex, capcom, стратегия, хоррор
