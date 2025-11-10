Сегодня 10 ноября 2025
Micron задержит строительство мегафабрик памяти в Нью-Йорке на несколько лет

Бум систем искусственного интеллекта очевидным образом повлиял на рынок памяти, поскольку производители бросили все ресурсы на выгодные сейчас направления деятельности, в результате чего остальные начали страдать. Как стало известно, Micron Technology будет вынуждена отложить строительство обещанных предприятий в штате Нью-Йорк где-то до 2030 года.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Напомним, что на волне энтузиазма американских властей по развитию национального полупроводникового производства Micron Technology взяла на себя обязательство расширить выпуск микросхем памяти в штатах Айдахо и Нью-Йорк. В последнем случае речь шла о крупном производственном кластере, строительство которого обещало растянуться на двадцать лет. Если конечный срок реализации проекта в новых условиях и не изменился, то начало может сместиться на несколько лет, по информации американских СМИ.

Строительство первого предприятия в штате Нью-Йорк подрядчики Micron начали ещё в 2022 году, но массовое производство памяти на этой площадке теперь будет запущено не ранее конца 2030 года, примерно на пару лет позже первоначально заложенного срока. Второе предприятие Micron в этом штате даже не начнёт возводиться ранее середины 2030 года, а построено оно будет лишь к 2034 году. В этом случае отставание от первоначального графика достигнет уже трёх или четырёх лет. Третье и четвёртое предприятия Micron в штате Нью-Йорк также появятся с отставанием от изначального графика. Тем не менее, компания по-прежнему надеется ввести в строй все четыре предприятия до 2045 года.

План по развитию сопутствующей социальной инфраструктуры тоже пострадает. Компания рассчитывала привлечь в окрестности новых предприятий до 4500 сотрудников, поэтому им потребовались бы детские сады и прочие объекты социального назначения. При этом Micron намерена быстрее строить предприятия в штате Айдахо, хотя и они будут вводиться в эксплуатацию с опозданием. Первая фаза нового предприятия в Айдахо должна была быть построена до конца этого года, но теперь она будет введена в строй к 2027 году, чтобы начать выпуск микросхем памяти типа DRAM. В Айдахо компания построит больше цехов по выпуску памяти, чем планировала изначально, и они точно будут введены в строй раньше, чем первое из новых предприятий в штате Нью-Йорк.

Источник:

Теги: micron, micron technology, нью-йорк, производство микросхем, сша
