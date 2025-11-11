Сегодня 11 ноября 2025
Samsung запустила массовое производство OLEDoS-дисплеев для гарнитуры Galaxy XR

В представленной в прошлом месяце гарнитуре смешанной реальности Samsung Galaxy XR используются дисплеи Micro-OLED, разработанные Sony с использованием технологии OLED on Silicon (OLEDoS). Как сообщает ETNews, Samsung Display запустила собственное массовое производство панелей OLEDoS и станет вторым поставщиком дисплеев для гарнитуры XR.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Панели OLEDoS производятся путём нанесения органических материалов на кремниевую пластину. Подобно панелям WOLED в OLEDoS используется технология, при которой каждый пиксель излучает белый свет, проходящий через цветовые фильтры RGB. Дисплеи в Galaxy XR имеют размер 1,3 дюйма и поддерживают разрешение 3552 × 3840 пикселей на каждый глаз.

Sony также поставляет OLEDoS-панели для гарнитур Apple Vision Pro. Apple выражала заинтересованность в использовании OLEDoS-панелей Samsung для диверсификации поставок компонентов, что способствовало бы удешевлению производства. Изначально предполагалось, что дисплеи Samsung будут использоваться в более дешёвой гарнитуре Vision, но с тех пор Apple приостановила разработку новых гарнитур, переключившись на умные очки.

Рост конкуренции на рынке OLEDoS-панелей определённо поспособствует снижению цен на эти компоненты. По данным консалтинговой компании Omdia, небольшие 0,49-дюймовые панели стоили $25 в 2024 году. Ожидается, что в этом году их стоимость снизится до $20 за штуку, а в следующем — до $17. Конечно, более крупные панели стоят гораздо дороже. По данным Omdia, сегмент OLEDoS пока составляет лишь малую долю рынка обычных OLED-дисплеев, но если растущая конкуренция снизит цены, такие панели могут получить более широкое распространение.

Очки DJI Goggles 2, используемые для управления FPV-дронами DJI, также оснащаются OLEDoS-панелями, но с разрешением 1080p, а не 4K. Сообщается, что Meta планирует использовать OLEDoS в своей новой модели VR-гарнитуры Quest, ожидающейся в будущем году. В составе текущей модели Quest 3 применяются ЖК-дисплеи.

Ранее в этом году Samsung показала новое поколение 1,4-дюймовых OLEDoS-панелей с RGB-подсветкой, то есть с красными, зелёными и синими светодиодами вместо белых. Эта особенность устраняет необходимость в использовании цветного фильтра и позволяет добиться значительно более высокого уровня яркости и цветопередачи. Компания также демонстрировала более компактные 0,62-дюймовые панели OLEDoS — как с белой, так и с RGB-подсветкой.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
oledos, дисплеи, гарнитура, samsung
