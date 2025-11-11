Технический директор Intel променял компанию на OpenAI

В апреле этого года на пост технического директора Intel был назначен Сачин Катти (Sachin Katti), которому было доверено совмещать эту должность со статусом директора Intel по искусственному интеллекту. На этой неделе стало известно, что Катти перешёл на работу в стартап OpenAI, где будет отвечать за развитие вычислительной инфраструктуры.

Об этом переходе стало известно со слов самого Катти, который поделился сопутствующими мыслями на страницах социальной сети X. Он выразил благодарность Intel за возможность на протяжении четырёх последних лет занимать различные руководящие посты, связанные с телекоммуникационными решениями, периферийными вычислениями и искусственным интеллектом. После ухода Катти обязанности технического директора и руководство направлением ИИ возьмёт на себя генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Представители Intel подчеркнули, что ИИ остаётся в числе стратегических приоритетов компании. В свою очередь, президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) заявил со страниц X, что невероятно взволнован возможностью поработать с Сачином Катти над разработкой и строительством вычислительной инфраструктуры своей компании.

Intel недавно пообещала перейти к ежегодному выпуску новых ускорителей для ИИ, как это делают основные конкуренты в лице AMD и Nvidia. До своего назначения на пост технического директора Intel в апреле этого года Сачин Катти возглавлял направление сетевых решений. До этого он около пятнадцати лет проработал в Стэнфордском университете и основал стартап Kumu Networks, который пытался предложить новые принципы построения беспроводных сетей.