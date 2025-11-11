Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI попробует свои силы в сфере услуг...
реклама
Новости Hardware

OpenAI попробует свои силы в сфере услуг здравоохранения

Сферы практического применения технологий искусственного интеллекта, которые предусматривает в своём плане развития OpenAI, достаточно обширны, как утверждает Business Insider, и включают даже направление здравоохранения. Выпуск чипов, робототехника, потребительская электроника, браузеры, социальные сети и даже платёжные системы — вот перечень направлений бизнеса, на которых у OpenAI есть свои интересы.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Кроме того, как отмечает источник, руководство OpenAI этим летом дало понять, что ChatGPT в части работы с поиском информации продвинулся дальше решений Google, и теперь может выступать в роли замены данной поисковой системы. В октябре ChatGPT приходилось иметь дело с 2,5 млрд запросов ежедневно. В случае с Google это количество достигает примерно 14 млрд запросов, но данный поисковик развивался на протяжении нескольких десятилетий, а ChatGPT относительно молод на его фоне.

В конце октября глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что его компания очень заинтересована робототехникой, хотя и не стал конкретизировать, как именно стартап планирует принимать участие в развитии данного сегмента рынка. В январе этого года OpenAI подала патентную заявку на регистрацию торговых марок, связанных с потенциальным созданием человекоподобных роботов. Альтман даже заявил в июне, что в будущем подписчикам самых дорогих тарифов в ChatGPT компания могла бы бесплатно предоставлять человекоподобного робота.

В прошлом месяце OpenAI также представила браузер ChatGPT Atlas, который должен составить конкуренцию Google Chrome и прочим популярным решениям. Это не единственный ИИ-стартап, который пошёл этим путём, поскольку незадолго до этого Perplexity тоже представил бесплатный браузер Comet. Давний игрок этого рынка — Opera, на фоне такой конкуренции начала развивать в своём продукте ИИ-функции.

По мнению Business Insider, представленный недавно OpenAI генератор видео Sora второго поколения имеет все шансы укрепить позиции стартапа в сегменте социальных сетей, поскольку для них подобные инструменты для генерации контента имеют важное значение.

Как утверждает источник, OpenAI также присматривается к идее создания персонального консультанта в сфере здравоохранения или приложения, которое позволяет обобщать информацию медицинского характера. В августе для этих целей, предположительно, OpenAI приняла на работу одного из основателей Doximity Нейта Гросса (Nate Gross). Обсуждая недавнюю реструктуризацию OpenAI, Сэм Альтман подчеркнул, что одной из главных задач фонда OpenAI является использование ИИ для лечения заболеваний. На эти цели будет выделено $25 млрд из средств фонда.

Со следующего года OpenAI позволит клиентам PayPal делать платежи в своей экосистеме, а ещё OpenAI интересуется темой розничных инвестиций, для чего в октябре был куплен стартап Roi. Потребительскую электронику OpenAI будет осваивать через альянс со стартапом io Products бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive). У последнего уже есть идеи по созданию от 15 до 20 различных персональных устройств. Помимо облачной инфраструктуры, OpenAI заинтересована и в создании адаптированных под её нужды чипов, в этой сфере она сотрудничает с Broadcom. Если учесть, что за восемь лет только на развитие ЦОД компания готова привлечь $1,4 трлн, OpenAI демонстрирует амбиции по превращению в нового техногиганта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI готова составить конкуренцию Amazon, Microsoft и Google в облачном бизнесе
Поручительство США нужно OpenAI для строительства фабрик чипов, а не центров обработки данных
ИИ-генератор видео Sora от OpenAI для Android скачали почти полмиллиона человек в первый день
Технический директор Intel променял компанию на OpenAI
Samsung запустила массовое производство OLEDoS-дисплеев для гарнитуры Galaxy XR
Micron задержит строительство мегафабрик памяти в Нью-Йорке на несколько лет
Теги: openai, ии, здравоохранение, сэм альтман, стартап
openai, ии, здравоохранение, сэм альтман, стартап
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.