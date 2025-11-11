OpenAI попробует свои силы в сфере услуг здравоохранения

Сферы практического применения технологий искусственного интеллекта, которые предусматривает в своём плане развития OpenAI, достаточно обширны, как утверждает Business Insider, и включают даже направление здравоохранения. Выпуск чипов, робототехника, потребительская электроника, браузеры, социальные сети и даже платёжные системы — вот перечень направлений бизнеса, на которых у OpenAI есть свои интересы.

Кроме того, как отмечает источник, руководство OpenAI этим летом дало понять, что ChatGPT в части работы с поиском информации продвинулся дальше решений Google, и теперь может выступать в роли замены данной поисковой системы. В октябре ChatGPT приходилось иметь дело с 2,5 млрд запросов ежедневно. В случае с Google это количество достигает примерно 14 млрд запросов, но данный поисковик развивался на протяжении нескольких десятилетий, а ChatGPT относительно молод на его фоне.

В конце октября глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что его компания очень заинтересована робототехникой, хотя и не стал конкретизировать, как именно стартап планирует принимать участие в развитии данного сегмента рынка. В январе этого года OpenAI подала патентную заявку на регистрацию торговых марок, связанных с потенциальным созданием человекоподобных роботов. Альтман даже заявил в июне, что в будущем подписчикам самых дорогих тарифов в ChatGPT компания могла бы бесплатно предоставлять человекоподобного робота.

В прошлом месяце OpenAI также представила браузер ChatGPT Atlas, который должен составить конкуренцию Google Chrome и прочим популярным решениям. Это не единственный ИИ-стартап, который пошёл этим путём, поскольку незадолго до этого Perplexity тоже представил бесплатный браузер Comet. Давний игрок этого рынка — Opera, на фоне такой конкуренции начала развивать в своём продукте ИИ-функции.

По мнению Business Insider, представленный недавно OpenAI генератор видео Sora второго поколения имеет все шансы укрепить позиции стартапа в сегменте социальных сетей, поскольку для них подобные инструменты для генерации контента имеют важное значение.

Как утверждает источник, OpenAI также присматривается к идее создания персонального консультанта в сфере здравоохранения или приложения, которое позволяет обобщать информацию медицинского характера. В августе для этих целей, предположительно, OpenAI приняла на работу одного из основателей Doximity Нейта Гросса (Nate Gross). Обсуждая недавнюю реструктуризацию OpenAI, Сэм Альтман подчеркнул, что одной из главных задач фонда OpenAI является использование ИИ для лечения заболеваний. На эти цели будет выделено $25 млрд из средств фонда.

Со следующего года OpenAI позволит клиентам PayPal делать платежи в своей экосистеме, а ещё OpenAI интересуется темой розничных инвестиций, для чего в октябре был куплен стартап Roi. Потребительскую электронику OpenAI будет осваивать через альянс со стартапом io Products бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive). У последнего уже есть идеи по созданию от 15 до 20 различных персональных устройств. Помимо облачной инфраструктуры, OpenAI заинтересована и в создании адаптированных под её нужды чипов, в этой сфере она сотрудничает с Broadcom. Если учесть, что за восемь лет только на развитие ЦОД компания готова привлечь $1,4 трлн, OpenAI демонстрирует амбиции по превращению в нового техногиганта.