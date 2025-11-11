Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Журналисты показали, как выглядит версия...
реклама
Новости Software

Журналисты показали, как выглядит версия Diablo IV для Китая — никакой крови, черепов и скелетов

Спустя более двух лет после дебюта Diablo IV наконец готовится к релизу в Китае, однако в локальном издании фэнтезийная экшен-RPG от Blizzard Entertainment заметно отличается от международной версии.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Как сообщает Wowhead, на прошедших выходных прошёл первый этап технического тестирования китайской версии Diablo IV. Пробная сборка позволяет оценить изменения, которые Blizzard внесла в проект для релиза в Поднебесной.

Из-за многочисленных правил в отношении того, как в произведениях искусства могут изображаться трупы, кровь, сверхъестественные и другие элементы, китайская версия Diablo IV лишилась многих узнаваемых визуальных черт.

Источник изображения: GameRant

Источник изображения: GameRant

Diablo IV изобилует кровью, однако в китайском издании её не будет — лишь оранжевая пыль. Изменились и некоторые иконки умений. Например, на эмблеме «Пробивающего выстрела» теперь не два черепа, а две маски.

Кроме того, мировой босс Бродячая смерть, который в международной версии предстаёт гигантским скелетом, в китайской стал каменным големом. Вероятно, другие скелеты в игре будут выглядеть схожим образом.

Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

Китайская версия Diablo IV получила одобрение правительства в июле и увидит свет 12 декабря, спустя три дня после старта в игре 11-го сезона. Пробное издание базируется на версии 2.4.2 (десятый сезон).

Diablo IV вышла в июне 2023 года на PC (Steam, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Релиз второго дополнения, вопреки обещаниям Blizzard, ожидается лишь в 2026-м.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Titan Quest 2 скоро подорожает, и это только начало
Kingdom of Night получила новый трейлер и дату выхода — это изометрическая экшен-RPG о вторжении демонов в Америку 80-х годов
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Запуск Arc Raiders стал лучшим в истории Nexon — 4 миллиона проданных копий менее чем за две недели
Эксклюзивы PS5 всё ещё в моде: Sony раскрыла продажи Ghost of Yotei за первый месяц
В Steam стартовал фестиваль игр про животных — «от милых кроликов и козочек до енотов и даже акул»
Теги: diablo iv, blizzard entertainment, ролевой экшен
diablo iv, blizzard entertainment, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.