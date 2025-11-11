Журналисты показали, как выглядит версия Diablo IV для Китая — никакой крови, черепов и скелетов

Спустя более двух лет после дебюта Diablo IV наконец готовится к релизу в Китае, однако в локальном издании фэнтезийная экшен-RPG от Blizzard Entertainment заметно отличается от международной версии.

Как сообщает Wowhead, на прошедших выходных прошёл первый этап технического тестирования китайской версии Diablo IV. Пробная сборка позволяет оценить изменения, которые Blizzard внесла в проект для релиза в Поднебесной.

Из-за многочисленных правил в отношении того, как в произведениях искусства могут изображаться трупы, кровь, сверхъестественные и другие элементы, китайская версия Diablo IV лишилась многих узнаваемых визуальных черт.

Diablo IV изобилует кровью, однако в китайском издании её не будет — лишь оранжевая пыль. Изменились и некоторые иконки умений. Например, на эмблеме «Пробивающего выстрела» теперь не два черепа, а две маски.

Кроме того, мировой босс Бродячая смерть, который в международной версии предстаёт гигантским скелетом, в китайской стал каменным големом. Вероятно, другие скелеты в игре будут выглядеть схожим образом.

Китайская версия Diablo IV получила одобрение правительства в июле и увидит свет 12 декабря, спустя три дня после старта в игре 11-го сезона. Пробное издание базируется на версии 2.4.2 (десятый сезон).

Diablo IV вышла в июне 2023 года на PC (Steam, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Релиз второго дополнения, вопреки обещаниям Blizzard, ожидается лишь в 2026-м.